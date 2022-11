¿No puedes ir a la luna con la NASA? El cráter Mistastein en Canadá es la siguiente mejor opción.

Es posible que no haya oído hablar del cráter Mistastein en la parte norte de la provincia de Terranova y Labrador (e imagino que muchos canadienses lo perdonarán, ¿no?), pero hay algunas razones por las que encaja tan bien con la luna.

Estas cualidades lo convierten en un campo de entrenamiento adecuado para posibles astronautas para el Artemis de la NASA. misión, que planea llevar astronautas a la luna ya en 2025. El miércoles, la NASA dio un paso importante para regresar a la luna y Lanzado Un vuelo de prueba sin tripulación llamado Artemis I, que no aterrizará en la superficie pero permanecerá en órbita lunar hasta 25 días para demostrar que el cohete y la nave espacial pueden volar con seguridad.

El cráter está esencialmente “en el medio de la nada”, dice la geóloga planetaria Cassandra Marion, quien ha visitado el sitio seis veces. No hay una pista oficial, y los visitantes suelen aterrizar en un pequeño avión de carga sin presión en un área de grava con arbustos, si no hay una gran roca en el camino. A menudo es lluvioso y ventoso. Cuando no hace viento, hay muchas moscas negras que roen.