“No más fe en mí. ¿Ataques personales? Yo no maté a nadie.” Arabia está dentro (y México está fuera).

Al día siguiente del verano italiano, la reacción fue de conmoción y sorpresa. “Pero yo no maté a nadie, ejercí mi derecho a renunciar. ¿Por qué tantos ataques violentos a nivel personal? Roberto Mancini En medio de sus tormentos y decepciones permaneció en Mykonos. Estuvo a punto de dejar la selección el 15 de agosto después de aceptar ser el entrenador único de la selección All Blue hace dos semanas. “Ya no me siento en el ambiente adecuado”, le explicó al presidente de la FIGC, Gabriel Gravina, en al menos tres llamadas telefónicas antes de que el vínculo formal, el vínculo habitual que se envía a cualquier organización para certificar un vínculo de renuncia, deje vacante el cargo. Y no debe ser un empleado.

Renunció Mancini, la madre del exentrenador (advertida por su prima): “Nunca superó la muerte de Vialli, fueron muy unidos”

Durante algunas semanas vivió en medio de mil dudas y preocupaciones sobre su puesto, y el 3 de agosto abandonó la sede de la FIGC, pero se dio cuenta de que sin sus hombres todo hubiera sido muy difícil. También, nos referimos al terreno de juego, a los retiros, a las reuniones de staff antes de los partidos: es cierto que casi todos sobrevivieron (Salzano se recuperó en el último clavado, Evani no y fue sentenciada a lo más alto. Dirección de la selección femenina, no para un puesto de prestigio como le gustaría al ex entrenador), sino con colaboradores. Una cosa es emplearlos, otra es mantenerlos en la misma organización y asignarlos a diferentes puestos. Mancini no lo aceptó con considerable retraso. Podría haber fanfarroneado el 3 de agosto, tal vez liquidado las cuentas de inmediato, también lo admite. “Sí, ese es mi principal arrepentimiento en todo este asunto, pero me resistí y pensé que podía hacer un cambio, y pensé que podría cambiar algo”.

En cambio, vino una resignación repentina.

“Por lo menos dos o tres veces me reuní con el presidente y lo llamé y le expresé mis sentimientos. Algo andaba mal, lo decidí más tarde.

Y mandó el famoso picotazo.

“Un proceso formal y firme como lo hacen todos los empleados en este mundo. Lo siento, pero si dejas un trabajo, ¿crees que puedes resolver tu problema verbalmente o enviar una comunicación escrita para permitir tu cambio? En cambio, todo se volvió loco. .”

La salida del técnico de Italia a mediados de agosto es un bombazo, al menos para el mundo del deporte.

“Pero no maté a nadie y siento que me trataron como si no lo mereciera. Hay muchas cosas que no reflejan la realidad”.

Lo último: Dimitió tras la llegada de Buffon, otro integrante del circuito de la Juve.

“Por supuesto que no, sé que el presidente habría elegido a Gravina Gianluigi, que fue la solución perfecta después de la despedida de Willy. “No hay nada contra él”.

¿Y contra Barzagli?

“Para nada, porque cuando me pidieron que actualizara el personal, ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​ tuvo la idea de coordinar el grupo de trabajo con él y el analista de competencia Cagliardi, pero fue al revés.

Sus colaboradores clave, que se han ido todos y están destinados a otras misiones, también son amigos de confianza.

“¿Era malo el personal? Pero eso fue cuando gané el Campeonato de Europa. Y lo celebramos juntos. ¿Qué salió mal? ¿Qué cambió?”

Pero tuvo que insistir con el presidente Gravina y finalmente se fue el 3 de agosto.

“Estoy orgulloso de haber entrenado a Italia durante cinco años y me quedo con la camiseta azul incluso si algunas personas piensan lo contrario. Pensé que arreglaríamos las cosas en el camino y seguiríamos adelante, y acepté”.

Pero no, eso no pasó.

«No, no encontré la situación en la que empezó esta aventura. Si un entrenador tiene plantilla de confianza, es como certificar una falta de confianza en el equipo».

¿Temiste un giro en el primer error? ¿Una posible deducción?

“Ella dice esto, ella lo piensa”.

¿Esperaba tal tormenta después de su renuncia?

“No, no espero ningún juicio moral”.

Reubicó la FIGC dentro de los treinta días posteriores a la reanudación de las operaciones azules.

“Hay un momento para todo. La selección no es un club y el que venga después de mí tendrá tiempo de organizar el trabajo porque no se pisa todos los días el campo de azul. Si me hubiera quedado, me habría entrenado durante el parón de principios de septiembre. Así es mi sucesor. Todavía hay tiempo.”

Spalletti en poste, cortesía de Nápoles.

“Si le toca a Luciano, le deseo un gran futuro en el banquillo italiano. Es un papel que ofrece emociones únicas y estoy seguro de que le irá bien”.

¿Qué hará Mancini?

“Entrenador, como siempre. Desde hoy soy un hombre libre y puedo escuchar las propuestas que se me presenten. Y si alguien me convence, retomaré el rumbo de inmediato. Mi renuncia no está vinculada a un acuerdo ya alcanzado.

¿Está listo para ir a Arabia o México, donde su nombre es conocido?

“Estoy listo para trabajar donde no sé. Tengo que comprometerme con un plan. Renunciar como entrenador no significa dejar de trabajar. La vida continúa para mí como todos los demás. Entrenaré ahora o más adelante. No No lo sé hoy”.

Pero la selección, en cierto momento, fue precisamente su razón de vivir.

“Sí, siempre seré su fan número uno. Nunca olvidaré los sentimientos que sentí. Desafortunadamente, así es como terminó”.

Sin Mundial, como jugador, cuando le dijo que no al Sachi en el 94, ya no fue querido. La regla es que treinta años después pasa lo mismo con un presidente y ya no con un entrenador. ¿Ahora? Mancini se sienta junto a la ventana, y en la noche lo llama un interlocutor, quien le habla de la selección mexicana, en Riad están convencidos de que uno de los próximos desembarcos en la nueva frontera del fútbol será el ex azul. El técnico, al que la confederación -siempre según fuentes locales- quiere darle el banquillo de la selección y llover millones para asegurarse el Mundial de 2026.

La segunda parte del plan contemplará sustituir a Mancini como uno de los símbolos del año 2030, que el presidente de la FIFA Infantino está dispuesto a regalar al Fondo Bif, el pulmón económico de Arabia Saudí. Pero aquí nos enfrentamos realmente a algunas de las hipótesis más extrañas e impredecibles de los últimos años. Al lado de Willy estuvo el extécnico azulgrana, que durante su carrera estuvo siete años (en realidad, más) solo en la Sampdoria. Quizá si Gianluca siguiera en el lateral no habría acabado así.

