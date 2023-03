“No creo que estés en forma para la noche”. Aquí está la decisión final.

Durante el día de hoy en Amici, Rudy Zerbi llama a Piccolo G. y el profesor decide informarle su decisión por la noche. Esto es lo que sucedió.

día amigos Resulta que hoy, viernes 10 de marzo, está lleno de momentos emocionantes: camarilla Tuvo la oportunidad de mostrar a sus compañeros un videoclip de su canción, y para la ocasión, a todos los alumnos de Mawhiba. Canal 5 Vístete y disfruta de una tarde de risas y música. Pero antes de este momento feliz, pasó un momento muy importante. g un poco. El cantante fue llamado por el entrenador. Rudy Zerbi quien le informó de su decisión final en la noche.

Amici 22, Rudy Zerbi se decide por Piccolo G.

Fue llamado al estudio por su entrenador de canto, g un poco Se encontró en una situación difícil: su reciente actuación no fue del agrado de su entrenador, quien no ocultó sus dudas sobre llevar al chico a la liga. Aparentemente esta decisión no ha cambiado y así Rudy Zerbi Le informa de una decisión aparentemente final:

“Como saben, la producción ha establecido una cantidad de asientos para la noche. Esto sucede porque, lamentablemente, mis colegas no se responsabilizan de tomar decisiones. Y debo decirles que en este momento no tengo confianza en sus habilidades, por lo tanto, No tengo ganas de llevarte a la noche. Espero que te lleven, pero no tengo ganas”.

g un poco Se da la vuelta para salir del estudio, luego de enterarse de que no puede llegar a la segunda etapa de talento, pero es detenido por una voz. maria devilipi. Entre el presentador y el cantante, una conversación de 15 minutos y eso No se ha mostrado y nunca se emitirá.. después de la conversación, Rudy Vuelve a llamar al estudiante y le dice:

“Sé que lo que le dije a María nunca saldría al aire, pero no pude evitar escucharlo. Al escucharlo, finalmente veo una parte de ti que no había visto antes, pero que siempre esperé que estuviera allí y que no pudiera”. salir. Es una parte real y honesta. Una parte que amo”. De verdad. Y si me prometes que incluso en música, canto, procesamiento de canciones y lo que tienes que hacer aquí, lo harás y lo harás y esta verdad, si la quieres, estoy dispuesto a llevarte a la velada.

y luego, g un poco Todavía dudaba de ver el camino abierto de nuevo por la noche. Ahora, solo tiene que probar A Rudy Zerbi No te equivocaste al confiar en él.

