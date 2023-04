Nintendo Switch: nuevos descuentos en la serie Super Mario están disponibles para celebrar la película

Nintendo lanzó elTienda en línea de Nintendo Switch segunda mitad de Ofertas para juegos de la franquicia Super Mario Para celebrar el debut teatral de Super Mario Bros. La película.

particularmente Hasta el 4 de mayo de 2023Puedes comprar Mario Kart 8 Deluxe, Super Mario Odyssey y New Super Mario Bros. Ultimate. U Deluxe y Captain Toad: Treasure Tracker por mucho menos que el precio estándar. particularmente:

Mario Kart 8 Deluxe por 39,99 € en lugar de 59,99 € – 33% de descuento

Super Mario Odyssey por 39,99€ en lugar de 59,99€ – 33% de descuento

Super Mario Bros.! El nuevo U Deluxe por 39,99€, en lugar de 59,99€ – 33% de descuento

Captain Toad: Treasure Tracker a 27,99 €, en lugar de 39,99 € – 30% de descuento

Como vemos, entre los juegos de Mario en oferta también se encuentran Mario Kart 8 Deluxe y Super Mario Odyssey, dos de los juegos más exitosos no solo de la franquicia sino de todo el stock de Nintendo Switch, así que si no los has jugado sin embargo, las promociones que se lanzaron en The eShop es una excelente oportunidad para abordar esto.

