Nick Kyrgios de México anoche: “No estaría aquí si no fuera pareja de Thanasi, te soy sincero” (VIDEO)

Nick Kyrgios fotografiado con Thanasi Kokkinakis

nick kyrgios Recién aterrizó en Turín el domingo por la noche, directo desde Ciudad de México donde jugó un partido de exhibición y debutó. Finales ATP Se reunió esta tarde Thanasi Kokkinakis. Los Special Kays no estuvieron muy lejos del ritmo del primer sembrado Wesley Koolhoff y Neil Skupski en la final.

Sin embargo, Koolhoff y Skupski ganaron por 6-7 (3), 6-4, 10-5, el quid del partido a partir del segundo set. De hecho, perdieron solo seis puntos con su servicio hasta el final y castigaron a Kyrgios y Kokkinakis, comenzando el partido en buena forma.

Nick anunció en la conferencia de prensa: “No creo que sea un modelo a seguir, somos realmente malos modelos a seguir para el juego. A nadie le gusta vernos jugar. No somos los favoritos de la gente. Espero que te equivoques. Nunca he visto mucha gente nos ve jugar.

Fue una experiencia increíble y nunca imaginamos que podríamos jugar en la final. Siempre pensamos que podíamos hacer cosas buenas juntos y jugamos seis o siete partidos y llegamos a la final. El esfuerzo que los australianos ponemos en la gira a menudo se subestima: estamos prácticamente viajando todo el año y es difícil jugar tanto en singles como en dobles. La gente me dice que es mi jefe, pero los sacrificios que hacemos son significativos. No estaría aquí si no estuviera emparejado con Thanasi, soy honesto.

Para nosotros los australianos las condiciones de viaje no son las mejores y la distancia recorrida en cada carrera es considerable. Solo nos quedamos en casa dos meses al año, mientras que todos los demás tienen seis meses. Mis niveles de energía son muy bajos. No me importa ver qué podemos hacer aquí, pero no niego que quiero irme a casa.