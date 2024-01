NFC gratis para pagos

Otro colapso del monopolio de Apple: la manzana mordida se rinde ante la UE y abre el acceso al chip NFC a carteras y aplicaciones de pago de terceros

usuarios pronto manzana Podrán respirar un nuevo aliento. libertadSi quieren, pueden elegir la app que gestiona sus tarjetas de pago y, en general, todos los pagos contactless. De hecho, Apple está a punto de permitir que desarrolladores externos accedan al chip. NFC También para pagos y no sólo para lectura de carteles.





De nuevo, pero estoexención“Lo de Apple no es nada espontáneo: fue La Unión Europea a fuerza La manzana mordida para desbloquear su NFC al final de unInvestigar el abuso de posición dominante Iniciado en junio de 2020.

NFC: UE contra Apple

El 16 de junio de 2020. Comisión Europea abrió unInvestigación antimonopolio Para comprobar si Apple Pay ha violado las normas de la UE una carrera. Esto se debe a que al impedir que los desarrolladores externosAcceso directo al chip NFCApple les impide efectivamente gestionar datos de transacciones económicas.

Y si realmente no existe una aplicación en el iPhone Una alternativa a Apple PayEs lógico que ni siquiera la aplicación tenga sentido. Alternativa a la billetera: ¿Qué haces con las tarjetas de pago de tu teléfono si no puedes usarlas para pagar?





Tanto es así que el 2 de mayo de 2022, el comité hizo precisamente eso Formalizar la acusación Abuso de posición dominante, argumentando que el límite de acceso de Apple a las entradas NFC es ilegal.

Apple inicialmente se opuso a esta acusación por considerarla infundada, pero ante el hecho de que la Comisión Europea no había dado un solo paso atrás, tuvo que hacerlo. Acepta la derrotaProponer algunas medidas para paliar el problema y comprometerse a preservarlo Promesas por 10 años.

NFC: Apple promete

Para cerrar la pregunta, evita uno. multa muy pesadaApple ha sugerido permitir que los desarrolladores externos lo haganAcceso al chip NFC Para iPhone y iPad, pero no directamente pero A través del sistema APIes decir, una interfaz de programación gestionada por la propia Apple.





Otra promesa muy importante de Apple es permitir el acceso a Face ID para permitir pagos. De hecho, como bien sabemos, ahora es obligatorio en Europa.Autenticación fuerteY también a través del factor biométrico. Además, las aplicaciones de pago de desarrolladores externos se pueden configurar como Aplicaciones predeterminadas.

Qué cambia para el usuario

Después de comprometerte a usar un puerto USB para cargar tu iPhone y iPad, ahora estás comprometido a abrir aplicaciones de billetera de terceros. El segundo gran éxito Proporcionado por la Unión Europea a Apple.

Al igual que pasó con el USB, con una gran cantidad de accesorios finalmente utilizables con los iPhone, lo mismo sucederá con las billeteras y las aplicaciones de pago: los usuarios finalmente tendrán Posibilidad de elección Si desea seguir usando la aplicación Apple predeterminada o cambiarla.





Es casi seguro que la mayoría de los usuarios Continuarás usando Apple Wallet y Apple Pay, porque tiene necesidades básicas, porque conoce las aplicaciones y se siente cómodo con ellas. Pero si quieres más, si necesitas una funcionalidad más avanzada, finalmente también puedes obtenerla en el iPhone.

Gobernador del Estado.

Por último, hay que recordar algo muy importante: el compromiso de Apple de abrir su ecosistema a aplicaciones de pago/billetera de terceros llega al mismo tiempo que el inicio del desarrollo, en Italia y Europa, Portafolio de TI Y billetera audi.

Es decir, desde Plataformas de billeteras gubernamentales y europeas Que se lanzará en los próximos años. Gratis En todo el continente. Estas plataformas serán Aplicación de billetera Contener documentos Usuarios, como licencia de conducir y tarjeta de identificación, pero también se pueden usar para contener Tarjetas de pago.





De hecho, en ambos casos se trata de proteger información altamente sensible del usuario archivando sus datos en Territorio nacional o europeo. Con Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay y todas las demás aplicaciones similares actualmente en circulación, no es del todo seguro que estos datos no terminen en el extranjero.