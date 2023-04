Netflix baja precios, pero no para todos: quién aprovechará esta maravillosa oportunidad

Netflix decidió bajar los precios en algunos países del mundo. Veamos las razones de esta elección y sobre todo cuáles son las áreas involucradas.

netflix Ahora ha invadido nuestras vidas y alegra nuestros días cuando decidimos quedarnos en casa. allá plataforma bajo demanda Con sus innumerables contenidos ha logrado atraer a todos los públicos y esto a lo largo de los años ha asegurado un crecimiento exponencial por decir lo menos.

Sin embargo, inevitablemente hay algunos problemas críticos con los que Colossus tuvo que lidiar como ese Comparte una cuenta. Por ello, una de las metas para 2023 es precisamente combatir este fenómeno además de presentar Suscripción de publicidad Para aquellos que no tienen la intención de gastar mucho en la transmisión de TV.

¿En qué países ha bajado Netflix sus precios y cuál es la situación en Italia?

Pero esto no es todo. Entre otros movimientos que hizo en la tienda netflix Hay un aumento de costo mensual en muchos de los 190 países donde el servicio está disponible. Sin embargo, a otros 30 ocurrirá exactamente lo contrario y pagarás menos.. Dar la noticia de la reducción del costo de las suscripciones fue Wall Street Journalpero la confirmación también vino de una vocera de la compañía quien también destacó la importancia de mejorar la experiencia del usuario.

Sin embargo, por el momento, no hay detalles específicos sobre los precios y los países interesados ​​en la reducción. Según los rumores sobre esto, esto debería suceder en Irán, Jordania, Yemen, Libia, Kenia, Nicaragua, Ecuador, Venezuela, Malasia, Indonesia, Tailandia, Croacia, Filipinas, Eslovenia, Bulgaria y algunos países de América del Sur.

y en Italia? Al parecer, de momento no hay descuento, ni siquiera para el futuro. Esto se debe a que Bel Paese ya tiene un mercado maduro y no hay necesidad de implementar contraataques para hacer crecer a los clientes. Sin embargo, no hay números específicos para apoyar esta tesis ya que netflix Recientemente, nunca ha informado el número exacto de sus suscriptores en países individuales. Una forma de no tener que justificar la caída o el crecimiento de cada mes.

La última actualización se remonta a mediados octubre 2021 Cuando lo mencionó en Italia Había alrededor de 4 millones de suscriptores. Con toda probabilidad, hay muchos de ellos hoy, pero obviamente no importa porque no habrá cambios de precio.