NBA Market, Galinary en San Antonio Spurs: Intercambio con Dejounte Murray

Danilo Galinari ya no es jugador de los Atlanta Hawks . Como informó Adrian Wojnarowski de ESPN, Blue se incluye en el intercambio con tres de los mejores tiros del draft (Charlotte protegida en 2023 y dos Atlanta en 2025 y 2027, ambas sin protección) y posibilidad de canje a elección en 2026 Con San Antonio Spurs para llegar al All-Star Dejounte Murray, quien luego se convirtió en el nuevo socio de Trae Young en el backcountry de Georgia. Más que por razones técnicas, Gallinari se utilizó principalmente por motivos salariales. Su contrato para la temporada 2022-23 ya está en vigor Solo parcialmente garantizado y los Spurs pueden cortarlo Ahorrándose una porción significativa de los $21 millones previstos por su acuerdo, permitiéndole regresar al mercado de agentes libres y encontrar un nuevo equipo. Así que no es seguro que Gallinari juegue en Texas la próxima temporada También porque los Spurs -al ceder al mejor jugador de Murray- han empeorado a su equipo para darse más oportunidades de cara al draft, Especialmente en 2023 por la posibilidad de El fenómeno francés Victor Wimpanyama . Un escenario, sin embargo, que encaja mal con las ambiciones de Gallinari, que está dispuesto a apostar sus posibilidades de ganar un título de la NBA a los 34 años. rival.

El intercambio por el lado de los Atlanta Hawks

Dejaunt Murray fue All-Star la temporada pasada, para establecerse como uno de los jugadores más mejorados de la liga en su sexto año en la NBA. Sin embargo Todavía tiene solo 25 años y está bajo contrato hasta 2024 por una suma de no más de $17 millones.que es un acuerdo muy favorable para los equipos que lo poseen, y la razón por la que Atlanta decidió apostar tan fuerte por él, Dar tres primeras opciones para el borrador (Dos de ellos no están protegidos.lo que sucede muy pocas veces a excepción de las estrellas absolutas de la liga) Y el intercambio de elección en 2026. (Entonces, Tottenham tendría derecho a elegir en lugar de Atlanta si su elección estuviera en una posición más favorable, dándoles su elección a cambio), y así renunciar efectivamente al control de sus selecciones para el trienio 2025-2026-2027. Sin embargo, el precio extremadamente alto de Excelente jugador pero no del mas alto nivelCon su respaldo de Trae Young que deberá suplir las carencias en cuanto a defensa y juego sin balón.