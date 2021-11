Naughty Dog cuenta cómo nació la guitarra interactiva de Ellie

El último de nosotros 2 Vuelve a ser el protagonista de una nueva publicación en el Blog oficial de PlayStation, en este caso enfocándose en uno de los detalles más populares del juego, a saber, el mini juegos vinculado al uso La guitarra de Ellie.

La parte del juego en cuestión es en realidad mucho más que un simple minijuego, ya que permite, en la práctica, hacerlo. juega gratis Una gran cantidad de cuerda y cuidado lo restaura incluso en detalles tan pequeños que es enorme incluso en una vista simple.



Ellie toca la guitarra según las órdenes de los jugadores.

Así que es interesante notar los antecedentes que llevaron a la creación de un departamento de juegos como este, que comenzó con la idea de que fuera un juego pequeño y luego se convirtió en una forma creativa de autoexpresión.

Según informa Naughty Dog en el Blog de PlayStation, la idea detrás de esto era darle importancia a la guitarra, como elemento de unión y Continuidad entre Joel y Ellie. Sin embargo, introducir un pequeño musical al estilo de un juego de ritmo estaría desafinado con la atmósfera general de The Last of Us 2, explican los desarrolladores, y cuando Ellie toca la guitarra, lo hace en momentos muy reflexivos y líricos.

“Sabíamos desde el principio que queríamos evitar los minijuegos basados ​​en el ritmo. Se trata de experiencias divertidas, pero preferimos algo un poco más cercano”.Introspección, para la autoexpresión, no una serie de fiestas, grupos y variados ingenios. Con estas ideas en mente, y comenzando con una grabación mo-cap de Ashley Johnson cantando ‘Take on Me’ de A-ha, los desarrolladores también han comenzado a experimentar inspirándose en algunas de las aplicaciones de música, para aprovechar las ventajas de touchpad de DualShock 4 de alguna manera.

A partir de ahí comenzó la búsqueda apasionado Una mejora con respecto a esta aparentemente pequeña parte de The Last of Us 2, pero está claro que también ha ganado mucha importancia para los desarrolladores. De hecho, los jugadores han disfrutado de este sistema de música en el juego y lo han usado con frecuencia para reproducir canciones o crear canciones nuevas.

Para la serie en cuestión, estamos ansiosos por ver el programa de televisión de HBO en este momento, considerando que Neil Druckman ha completado el trabajo mientras tanto. También te recordamos que The Last of Us 2 se incluyó en PlayStation Now en octubre de 2021 y estará disponible en el catálogo de servicios hasta el 3 de enero de 2022.