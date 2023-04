Natación, Campeonato de Italia 2023: Thomas Ciccone y Niccolo Martinini marcan el tiempo, Lisa Angiolini brilla en los 200 braza

Baterías archivadas en el segundo día de la natación absoluta de primavera en Riccione. tarde, A partir de las 18.30Habrá finales que lo abordará y definirá Calificaciones en las disciplinas individuales en los próximos Campeonatos del Mundo en Fukuoka (Japón)programado Del 23 al 30 de julio.



El comienzo del segundo día fue rápido.. 50 m espalda femenino Silvia Scalea Firmó un mejor tiempo de 28.06 y su objetivo para la tarde sería marcar un tiempo de al menos 27.70, para asegurarse un pase al Campeonato del Mundo. No será fácil para ella, ya que sufre enfermedades estacionales que no le facilitan la respiración. Mucha venganza en 23.58 de 50 mariposas Federico Bourdisso. Tras la decepción de ayer en los 200 m Delfín, la atleta Aurelia Nuoto buscaba sensaciones diferentes y su tripulación habla por sí sola. vamos a ver si pedro kodia (23.95) Podrá demostrar su valía en la final, recordando el tiempo límite de las 23.10 que no es tan fácil de conseguir.

en 100 delfines hembra sin elena dilidoMe vi obligado a parar debido a un problema en el hombro y luego me operaron, yomaria bianchi Alzando la voz, destacó en la general de la mañana con un tiempo de 59.02. julia d’inocenzo Puede ser peligroso en el capítulo final (59.10) del Experto Emilian. A ambos les resulta complicado aspirar a los 57,92 que obligaba a estar Federnuoto en Japón.

Tomás será Estampó su tarjeta de tiempo en 100 veces: 54,31 para Veneto y una condición física confirmada no exaltada. Un crono de 53,74, fijado por la FIN para la clasificación para el Campeonato del Mundo, debería estar al alcance del poseedor del récord mundial de distancia, que parecía algo cansado con estas temperaturas matutinas, aunque con un amplio margen sobre todos los demás. No es casualidad que los primeros rastreadores, Mateo PrunellaSin embargo, marcó un tiempo de 1,07 (55,38) más lento que Thomas. Veremos qué pasa al final.

Lisa Angiolini Mostró claros signos de vitalidad, tanto después de regresar del título italiano como de asegurar una plaza en el Campeonato Mundial en los 100 metros braza en Japón. Toscana tuvo el mejor momento en 200 baterías de braza Con 2:26.11, nada con mucha facilidad y da una gran impresión de sí mismo. Baste decir que el segundo lugar en la clasificación general, Alicia Ferragotti, cerrado a las 2:30.00. Así que en los hitos de Angiolini hay boleto japonés también en esta disciplina, considerando el tiempo de Federnuoto de 2:23.91. Ciertamente menos brillante es el poseedor del récord de distancia italiano, Francisco Fangio (tercera a las 2:30.03), que martina carrara (vi en 2:31.47).

Al igual que Thomas, también Nicolás Martinini Firmó su entrada y se hizo con el mejor tiempo de la mañana en los 100 braza de 59,53. Estado de forma subóptimo para el azul, que claramente evalúa todo en términos de campeonatos del mundo, pero tiene que cuidarse de una competencia diferente a la de Ceccon en la parte de atrás. si porque Simón Cerásulo (59,71 empleados) e Federico Boggio (59.75) son muy agresivos y harán todo lo posible para contrarrestar el avance de los lombardos. El tiempo límite de 59.49 será el gol del ganador.

Finalmente, firma Simona Quadarella y póntela rápido, 200 mujeres libres: Azul, ganador de ayer y clasificado para el Campeonato del Mundo de 800 Freestyle, compitió en cuatro vueltas, liderando en 2:00.07 frente a los jóvenes. julia vetrano (2:00.49) y Sofía Moreni (2:00.82). Sin embargo, es difícil señalar al rumano con su 1:57.26 (el tiempo requerido por FIN para la Copa del Mundo).

