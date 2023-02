Napolitanos desaparecen en México, 5 años después, hijo habla

Un mensaje importante es la súplica de la familia de los napolitanos desaparecidos en México, quienes después de 5 años siguen pidiendo respuestas. de Tres napolitanos desaparecidosHace cinco años, En Tecalitlàn en el estado de Jalisco, nada se sabe aún hoy. La familia sigue esperando respuestas y ¿por qué el gobierno italiano los abandonó a ellos y al asunto?

Francisco Rusohijo, hermano y primo Rafael, Antonio y Vicenzo, escribió una publicación en Facebook el 31 de enero hace 5 años cuando el trío desapareció. Estas son sus palabras con un ensayo mexicano. “Después de 5 años seguimos esperando a nuestra familia y nuestra sangre. Sí, porque las personas con sentimientos como los nuestros no se dejan influir por el tiempo. No me he olvidado de mi familia. No he olvidado el abandono del gobierno italiano. Incluso después de 5 años de secuestro, hoy no hay un solo artículo. No hay noticias al respecto. ¡Verguenza!”.

Los napolitanos desaparecidos en México

Dos policías fueron condenados a 50 años de prisión por este caso: Salomón Adrián Ramos Silva y Emilio Martínez García, por el secuestro de tres napolitanos. Sin embargo, la familia Russo no quedó satisfecha. La acción más reciente tomada por el gobierno de Jalisco fue en marzo de 2022 y no ha resultado en ningún resultado. Policías condenados entregaron a tres napolitanos a grupo criminal mexicano cantidad de 1,000 paisas. Sin embargo, hasta la fecha, no se sabe nada sobre el trío y, lamentablemente, no hay noticias sobre su destino.