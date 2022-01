Napoli: Rahmani, Zelensky y Lobotka en el campo a pesar de la prohibición de ASL. ¿porque?

el Nápoles, En el partido ante la Juventus en el Allianz Stadium, también se desparramó por el campo desde el primer minuto Peter ZelenskyY Stanislav Lobotka mi Amir Rahmani. Si en el curso ordinario no hay ambigüedad en esta información, después de las decisiones de Asl 2 en Nápoles, es necesario definir con precisión las razones de la elección y por qué requiere una atención especial. Reconstruyamos lo que sucedió: Asl 2 ha estado en Nápoles durante las últimas horas Los tres jugadores están aislados Como contactos con Covid positivos (compañeros de equipo) y porque carecen de la tercera dosis de vacuna ‘de refuerzo’ (y la segunda dosis hace más de 120 días). Pese a ello, los tres jugadores salieron al campo como inicio. ¿porque? Por un lado, Nápoles corresponde a El protocolo establecido por la Asociación de Fútbol en junio de 2020, que también permite a las personas no vacunadas viajar desde su casa al trabajo, siempre que presenten un hisopo negativo tomado dentro de las 48 horas anteriores al trabajo (Este es el caso de Rahmani, Zelensky y Lubotka Que antes de partir hacia Turín y esta mañana, no habían dado positivo por Covid-19 después de la ronda de hisopos. Por otro lado, cree que está seguro de que tomó la decisión acertada porque no han pasado cinco meses desde que se les dio la segunda dosis a los tres jugadores. Entonces les es imposible hacer la tercera (La tercera dosis solo se puede administrar después de cuatro meses a partir del 10 de enero).