El fútil triunfo ante Arabia Saudita y la eliminación del Mundial dejó la herida aún abierta al jugador mexicano Hirving Lozano, a quien el club le dio un respiro tras huir de Qatar para regresar a su tierra natal tras la salida de su selección. Después del último partido. El lateral del Napoli está pasando estos días en México con su familia, pasando un tiempo en una caballeriza para recuperar la compostura y la concentración antes de regresar al equipo de Spalletti. Pero en el verano…

Nápoles, Lozano libra a México del “desengaño mundial”. Azul ahora, pero en su futuro…

El futbolista, muy buscado por Carlo Ancelotti, llegó a Campania en agosto de 2019. Inicialmente encontró poco espacio con Gattuso, pero luego Lozano se encontró a sí mismo y se convirtió en un soldado importante para el Nápoles, llegando incluso a acercarse a su compañero de departamento Matteo Politano en Spalletti. En el verano, las calles de Nápoles y México pueden divergir. Escribiendo esto es la edición de hoy de la Gazzetta dello Sport, según la cual el contrato, que vence en junio de 2024, pone al Napoli en una situación por la que están algo contentos.

Rosa también subrayó algunas de las dificultades de renovar el contrato Chucky Gana 4,5 millones de euros y al parecer no quiere rebajarse el sueldo. “En verano es posible la salida de Lozano”, apunta el diario. Es posible que el jugador mexicano y el club no hayan llegado a un acuerdo para la renovación, por lo que el ex del PSV no está dispuesto a reducir su salario. Por lo tanto, no se excluye una venta al final de la temporada para la monetización.

