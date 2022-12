Mundial, finaliza la fase de grupos: Portugal y Corea del Sur en octavos de final. FIFA: “Por eso es legal el gol de Japón” – Fútbol

Addo, seleccionador de Ghana, se marcha tras eliminación

Otto Ado deja el mando Ghana después, después derrota de uruguay que sancionó la exclusión del Mundial. Así lo anunció el propio técnico tras el partido, explicando que su elección no tenía nada que ver con el resultado de la jornada. “Ya está decidido que me iré después del Mundial, veo a mi familia y veo nuestro futuro en Alemania. Me encanta mi trabajo en el Dortmund, me iría aunque ganáramos el Mundial, es una decisión familiar”. ” explicó Addo, quien está bajo contrato con el Borussia donde trabaja en el sector juvenil. El jugador de 47 años recibió el visto bueno del club alemán para llevar a Ghana a las eliminatorias de la Copa del Mundo con Nigeria y luego con Qatar.