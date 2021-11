MultiVersus ha sido anunciado oficialmente con un tráiler, Smash Bros. de Warner – Nerd4.life

MultiVersus Existente ,anuncio oficial Finalmente llegó hoy de Warner Bros. completo con Tráiler de visualización Fue presentado por los desarrolladores y obviamente es un juego de lucha multijugador que incluye el estilo clásico de Smash Bros. Pero con toda la propiedad intelectual de la empresa involucrada.

Será MultiVersus Lanzado en 2022 como Free to Play En PC, PS4, PS5, Xbox One y Xbox Series X | S con juego cruzado, incluida una lista de crossover masiva compuesta por todas las diferentes propiedades intelectuales que pertenecen a Warner Bros. , que también incluye la propiedad de DC Comics y varios animes animados, así como películas y series de televisión, incluido Game of Thrones.

los a través del juego También ofrece progresión multiplataforma, lo que te permite acceder libremente a él desde casi todas las plataformas diferentes, entre las que, curiosamente, falta la Nintendo Switch. Entre Caracteres Más famosos vemos a Batman, Shaggy, Superman, Bugs Bunny y muchos más, pero podemos esperar un elenco realmente enorme.

El juego está organizado como un archivo. Juego de lucha con elementos de plataforma. Se lleva a cabo en diferentes arenas a múltiples niveles de altura y elementos móviles, con batallas que tienen lugar utilizando las características y habilidades especiales de cada personaje, así como movimientos que se pueden realizar de forma cooperativa entre múltiples personajes.

La apariencia y la sensación son muy parecidas a las de Smash Bros. , con un elenco realmente carismático. Además, el acceso gratuito como juego gratuito puede proporcionar una base realmente amplia para un juego de este género. Esta no es la primera vez que se habla de este título, ya que han surgido varios rumores en los últimos días, incluidas algunas imágenes del juego de combate cruzado y marca registrada de Warner Bros.