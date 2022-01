Las familias que solicitan ayudas y prestaciones del gobierno deben proporcionar previamente una serie de datos personales y patrimoniales. Para determinar el derecho a la remuneración ya las prestaciones económicas es necesario, en primer lugar, conocer el estado de necesidad del solicitante. Para ello, es necesario actualizar anualmente la información sobre la situación financiera de la persona. Por lo tanto, el DSU debe incluir no solo datos personales, sino también datos sobre ingresos y patrimonio. Por lo que debe declarar el valor de la casa o alquiler si no posee bienes inmuebles. Así como también se debe informar el saldo y saldo promedio de la cuenta corriente. Además de la cuenta tradicional, también debe ingresar cualquier cuenta postal, depósitos a plazo o gratuitos, libretas de nombres, etc.

A menudo nos preguntamos ¿Cuánto dinero se debe mantener en la cuenta? Para garantizar el reconocimiento de algunos subsidios gubernamentales específicos. Esto se debe a que las redes de seguridad social están destinadas principalmente a los contribuyentes económicamente más débiles.

Recibirán un ejemplo. 375 euros por 8 meses Familias con una renta de hasta 35.000 y incurren en determinados gastos. Para beneficiarse de las ayudas estatales, los ciudadanos deben acreditar sus ingresos y no deben superar determinados umbrales. Sin embargo, se impondrán multas de hasta 5.000 € a las familias si el INPS descubre estas discrepancias en el DSU y el ISEE.

De hecho, quienes llenan el Permiso Único de Reemplazo pueden cometer errores al reportar alguna información. Tenga en cuenta que el ISEE también se calcula en base a datos que el ciudadano declara bajo su propio riesgo. En caso de inexactitudes, el anunciante tiene la posibilidad de corregir la información transmitida.

Multas de hasta 5.000€ a las familias si el INPS descubre estas discrepancias en DSU e ISEE

Puede haber discrepancias entre los ingresos declarados en DSU y confirmados por el INPS y el examen de la agencia de ingresos. Esto sucede si los datos proporcionados por el contribuyente y los que emanan de las auditorías fiscales no coinciden. Entonces se puede ver que el ciudadano que está pidiendo bonos y subsidios ya tiene sumas de dinero muy superiores a las que figuran en el ESD.

En tales casos, según lo determine el INPS en Circular 2010/118 Hay una percepción injustificada de beneficios económicos. Así, el organismo que abonó las subvenciones procede a imponer sanciones que van desde los 500 hasta los 5.000 euros. Esto se debe a que el contribuyente recibirá injustamente cheques estatales específicamente por declarar rentas inferiores a las fijadas por el INPS. En presencia de datos correspondientes a las condiciones reales de ingresos, no habría podido aprovechar las ventajas.

