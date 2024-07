Muchos jugadores de Elden Ring: Shadow of the Erdtree se quejan del jefe final, a pesar de que lo derrotaron

Elden Ring: Shadow of the Erdtree puede ser implacable, ya que avanzar por la Tierra de las Sombras no es un paseo saludable. En todo caso, Parece que a muchos no les gustó la batalla finalAunque él la superó. Simplemente lo consideran “sin gracia” y “desequilibrado”.

Presta atención ahora, porque a partir de ahora naturalmente hablaremos del último jefe de Elden Ring: Shadow of the Erdtree. Si no quieres tener spoilers, no sigas leyendo. Y vive feliz.