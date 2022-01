Muchos asteroides se dirigen hacia la Tierra y se enfrentan a amenazas realistas para nuestro planeta

No mire ahora, pero actualmente estamos viendo una serie de historias sobre una catástrofe global inminente. Pero a diferencia de los informes de epidemias y cambio climático, esta catástrofe global es causada por el impacto de un asteroide gigante. o el culpable. o ambos. Esto puede sonar siniestro dados los eventos recientes. Película de Netflix “No mires hacia arriba” Donde la Tierra está amenazada por un asteroide “asesino de planetas”.

Pero, ¿qué tan preocupados estamos realmente y qué pasaría si ese cuerpo realmente nos golpeara?

Según mi experiencia, los asteroides mortales tienden a atacar en los meses de verano, cuando las noticias son débiles en la Tierra. Es posible que estemos tan hartos de las noticias sombrías sobre la propagación de la variante omicron COVID y los problemas asociados con ella que un asteroide mortal (o cometa) podría hacer un cambio refrescante.

Algunos periódicos británicos recurrieron a Nostradamus, el astrólogo del siglo XVI. Un par de historias publicaron a fines de 2021, y 2022 fue el año en que Nostradamus predijo que el mundo terminaría en Colisión gigante con un objeto del espacio.. Este gancho tiene objetos programados que pueden (o probablemente no lo harán) acercarse a la Tierra en 2022.

Mi lista de favoritos se publicó en el periódico Al Shams, que describió cinco asteroides Se dirige hacia la Tierra solo en enero.

El titular aterrador y la imagen que lo acompaña de la Tierra en aparente peligro se ven algo socavados por las siguientes oraciones de la imagen, y el documento afirma que “todos los asteroides que se espera que este año pasen a través de la Tierra a una gran distancia y es poco probable que” golpeen nuestro planeta “. “Ya nos perdimos (o perdimos) los dos primeros asteroides de esta lista (2021 YQ y 2021 YX) que golpearon la Tierra el 5 de enero a distancias de 1.3 y 2.4 millones de millas, respectivamente.

No, tampoco los he notado, y estoy estudiando asteroides. Se espera que otros tres asteroides pasen entre 1 millón y 5 millones de millas de la Tierra en los próximos días, con un tamaño que varía desde el tamaño de un automóvil hasta la Estatua de la Libertad. La persona que obtenga el punto más cercano seguirá estando cuatro veces más lejos de la luna, por lo que no hay llamadas muy cercanas.

¿”No parece” realista?

No busque una alegoría, utiliza el impacto catastrófico global del “asesino del planeta” para el impacto catastrófico global del cambio climático. Es una historia de corrupción, corrupción e interés propio político e institucional que se ha colocado antes que la salud y el bienestar de la humanidad. Tambien es muy divertido

Sin dejar de lado muchos spoilers, la trama se centra en dos astrónomos (una estudiante de posgrado y su profesor) que descubren un cometa que chocará con la Tierra en seis meses. Intentan decírselo a la presidenta de los Estados Unidos (interpretada maravillosamente por Meryl Streep), pero ella está más interesada en las elecciones de mitad de período.

La película se burla de la política estadounidense de derecha, el impacto de las donaciones a los partidos políticos en la política (y los políticos) y la creciente capacidad de la tecnología moderna para recopilar información sobre la salud, los hábitos y el estilo de vida y el uso de esa información por parte de los gigantes tecnológicos. .

Sin embargo, no se está burlando de la ciencia: el descubrimiento del cometa es (algo) realista. Que es lo que debería haber sido desde entonces Amy Mainzer, investigador principal NASA‘s Nuevas formas Software de seguimiento de asteroides, fue el asesor científico de producción. En la película, los astrónomos informan de sus hallazgos a Oficina de Coordinación de Defensa PlanetariaQue, como se ve en la película, es una organización real dirigida por la NASA.

¿Es la película realista? La Tierra fue golpeada por grandes asteroides en el pasado, razón por la cual no hay dinosaurios gigantes deambulando por el planeta hoy. Es bombardeado todos los días con toneladas de polvo y meteoritos. Planet Killer seguramente se escribirá en el futuro (aunque sucede como máximo una vez cada 50 millones de años), y los gobiernos internacionales se lo toman mucho más en serio de lo que parece en la película.

Por ahí Protocolo bien probado Informar de nuevos asteroides y cometas, que es lo que sabemos de los que han pasado cerca de la Tierra este mes.

También hay planes para Mitigar las posibles consecuencias De un asteroide en curso de colisión con la Tierra. Por lo general, estos dependen de la distracción del camino del asteroide, porque tratar de derribarlo en el último momento no es factible, se necesitará mucha energía. El lanzamiento en noviembre de la misión DART de la NASA, una misión de prueba tecnológica, ayudará a arrojar luz sobre la mejor manera de protegerse de los asteroides que amenazan la Tierra.

Pero donde el programa de “no buscar” toca un nervio es la falta de preparación para una emergencia si (cuando) finalmente ocurre y los planes de mitigación fallan. Aquí vuelvo a la historia del cambio climático. No hay plan B. En la película, el eslogan de “Don’t Look For” es la negación de que un cometa está cerca de destruir el planeta, retratado como una noticia falsa.

Pensé que era una gran película. Es entretenimiento. Pero no son noticias falsas. Somos una comunidad global y debemos trabajar juntos.

Escrito por Monica Grady, profesora de ciencias planetarias y espaciales, The Open University.

Este artículo se publicó por primera vez en Conversacion.