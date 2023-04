Motores exóticos: pistón giratorio oscilante MYT | FormulaPassion – tecnología

En 1923, el investigador alemán Otto Lutz propuso un innovador diseño de motor térmico basado en un sistema de pistón flotante. La propuesta no tuvo especial éxito, pero casi cien años después otros intentaron desempolvarla, con proyectos tanto en Rusia como en Estados Unidos. Y concretamente en América, Rafael Morgado ha desarrollado durante los últimos veinte años un motor de anillos con pistones oscilantes. Con el lanzamiento de alta potencia a un precio compacto récord, alta eficiencia y construcción extremadamente simple, el motor MYT tenía todos los requisitos para revolucionar la industria automotriz, pero es posible que su destino aún no esté escrito.

la operacion

MYT es un acrónimo de Enorme pero ordenado, un nombre que destaca su enorme rendimiento a pesar de su pequeño tamaño. El motor está construido alrededor de una estructura circular con ocho pistones agrupados en cuatro pares. Cuando el empujador está activo, los pistones se deslizan en un movimiento circular a lo largo del anillo, sin embargo La distancia mutua entre ellos no permanece constante.. En cambio, se acercan y se alejan entre sí para comprimir la mezcla de aire y combustible, lo que hace que su combustión se encienda para generar trabajo útil. Todo esto es posible gracias al movimiento de rotación del cigüeñal conectado al movimiento de los pistones que giran a lo largo del anillo, pero cierto mecanismo mecánico también puede cambiar sistemáticamente la distancia recíproca.

Siguiendo el recorrido de cada pareja de pistones, su paso abre la lumbrera de entrada del aire comburente al inicio de la revolución. Los dos pistones siguen girando, Empezar a acercar y compactar la mezcla.hasta llegar al punto donde se encuentra el inyector de combustible. De hecho, el MYT nació como un motor diésel, pero por admisión de su inventor, nada impide la integración de bujías y su suministro de gasolina. La mezcla de aire comprimido y combustible provoca una combustión que separa los pistones, generando un trabajo útil que se transmite al cigüeñal. En este punto, los pistones alcanzan un nuevo orificio que permite la descarga de los gases de escape, liberando la cámara de combustión para poder reiniciar el ciclo.

Ventajas

El potencial del MYT es multifacético, comenzando por su excelente equilibrio, porque es, de hecho, un motor rotativo. Tener al menos cuatro pares de pistones asegura que cada ciclo se haga bien 32 latidos, y liberar un par extremadamente alto. También se debe agregar que MYT no solo es muy compacto, sino que también es relativamente simple y económico considerando que está compuesto por solo una veintena de componentes, de los cuales Sólo quince piezas móviles. De hecho, los pistones realizan las funciones de varios componentes de un motor térmico convencional, como la cámara de combustión y el sistema de sincronización. Por lo tanto, el MYT se ofrece sin culata, válvulas, árboles de levas, correas de distribución y engranajes. La reducción de las piezas móviles reduce los costos, pero las fricciones son generalmente responsables de alrededor del 30 % de las pérdidas del motor térmico, a favor de la eficiencia mecánica. Además, un mecanismo intermedio especial asegura que los pistones permanezcan realmente en el punto muerto superior, o más bien, en la posición de volumen mínimo de la cámara, durante un tiempo prolongado, igual a aproximadamente 12 grados de rotación del cigüeñal. El resultado es una mezcla más fácil de aire con combustible y una mejor combustión que continúa a lo largo de la carrera de expansión.

Números

Los valores de referencia para MYT son muy variables, ya que es un motor que se puede dimensionar fácilmente según las aplicaciones, así como en base diésel o gasolina. Los prototipos nacieron como una idea alternativa a un motor de carreras de resistencia, con una cilindrada por defecto de 14 litros, 32 pulsaciones por vuelta y 5400 Nm de par. Sin embargo, se realizó un estudio con Exxon-Mobil para reemplazar un motor diesel marino de tanque alto de 5 pisos con una unidad MYT de solo 1,5 metros de diámetro y 2 metros de espesor, debidamente modificada para realizar 200 ráfagas por ciclo. Morgado también asumió una versión auto, estimando que al utilizar un motor diesel de 11 kilogramos en lugar de un V8 de 360 ​​kilogramos, se hubiera podido lograr Con un consumo de 60 km/litro. Sin embargo, quizás la referencia más representativa y completa del motor de pistones oscilantes sea su extraordinaria relación potencia-peso, 40 veces superior a la media de los motores convencionales.

Futuras aplicaciones y puertos

Concepto Enorme pero ordenado El motor es muy versátil, lo que lo hace adecuado para su uso como generador, como vehículo motorizado, marino, pesado o incluso como planta de energía de aviación. Poco antes de que estallara la pandemia, en diciembre de 2019, Morgado concedió una entrevista a Medium.com que coincide con una de las últimas actualizaciones del proyecto, donde también habló sobre la idea de una versión de 64 turnos para sustituir a los típicos aviones. motor turbo-bypass. En total, se construyeron tres prototipos del diseño diésel original de 14 litros, y Morgado también reveló un programa ambicioso: La mayoría de las pruebas se realizaron en el prototipo número 1. Se instaló en el uEn el Ford Focus funciona como un coche de aire híbrido. Un gran descubrimiento, pero no podemos decir más. Por favor sea paciente.” De hecho, el mismo inventor demostró cómo el motor de 13 litros del MYT, si funciona solo con neumáticos, aún podría generar 134 hp y 1100 Nm de torque. Morgado también estaba trabajando en una versión de 2.4 litros diseñada específicamente para uso automotriz, pero nunca se produjo un motor MYT, aunque el plan era vender la licencia para usarlo a un precio de $ 3 millones. Desde finales de 2019, no ha habido nuevas actualizaciones de Morgado, pero la esperanza es que la pandemia simplemente haya frenado el ritmo de un proyecto que aún no ha expresado todo su potencial.

Foto: Medium.com