Posible prueba de misiles. Arresto de un investigador en Noruega: supuestamente brasileño, los investigadores sospechan que es un espía ruso. En toda Europa, se intensificaron las investigaciones para descubrir agentes movilizados desde Moscú

Los observadores se preguntan qué tipo de provocación o movimiento quieren llevar a cabo. La diplomacia lo dice El Kremlin apuesta por el “agotamiento” de Occidente A medida que se mueven las fuerzas políticas de diferentes direcciones, no están convencidas del apoyo general a favor de Kyiv. Porque el costo está subiendo.

Archivo de Irán

Nuevos detalles emergen de la tierra alrededor Drones iraníes utilizados por invasores. Inteligencia, analizando los componentes del avión derribado, encontró confirmación: Los motores Rotax de fabricación austriaca se utilizan en el Mohajer 6Está considerado entre los mejores. En teoría, estos son componentes que no se pueden vender en Teherán, pero sabemos que hay muchas formas de eludir la prohibición. Mientras tanto, los ayatolás están a punto de enviar nuevos drones y entrenadores. A estos se suman miles de cascos y chalecos antibalas. ¿Es posible que la industria rusa no pueda satisfacer la demanda del ejército? No menos sorprendente es la línea adoptada por la República Islámica. Fue retirado por el Ministro de Relaciones Exteriores Hossein Amir Abdollahian. Negó que hubiera alguna ayuda para Rusia Y ofreció la posibilidad de mantener conversaciones con Kyiv sobre este tema. El mensaje también se extendió a la Unión Europea.