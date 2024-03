Módena: Licencia de taxi reducida (15 mil euros) si es eléctrica o…

Módena: Licencia de taxi con un descuento muy respetable para quienes opten por un coche eléctrico o de bajas emisiones. 15 mil euros menos. Así lo decidió el municipio, que aprobó la licitación de 11 nuevas licencias, pero “Todos los vehículos deben garantizar un bajo impacto ambiental, con bonificaciones solo para vehículos totalmente eléctricos o híbridos.“.

Módena: el descuento también se aplica a los vehículos de “bajas emisiones” (al menos Euro 6)

Ser taxista requiere de una fuerte inversión económica. La licencia cuesta dinero Hasta 80 mil eurosPero elegir coches ecológicos merece la pena: el precio Baja a 65 mil euros “Si se limita al uso de vehículos con al menos seis asientos (más el conductor) Sólo eléctrico o totalmente híbrido Funciona con GLP o gasolina y sistema eléctrico. O siete útiles asientos todavía equipados con el sistema de combustible de última generación. Con bajo impacto ambiental“. Si no se cumplen los requisitos: “Se retirarán las licencias“. Quien quiera pagar 80.000 euros debe tomar una decisión cuidadosa: “En todos los casos, los vehículos a combinar con la licencia deberán estar equipados con los últimos sistemas de combustible.“. Eso es diciendo”Está homologado en una categoría no inferior a Euro 6.“.

Bueno, pero no genial. Potencial eléctrico cero

Hemos leído el anuncio. El pago se elige después de aprobar el examen (bastante complejo, también se requieren conocimientos de inglés). Ocupó una posición ventajosa en el ranking. NoNo hay reserva para coches eléctricosDe ahí la máxima libertad de elección para los nuevos taxistas. La única condición es no bajar del nivel de 6€, que es un nivel bastante bajo. Especialmente en el valle del Po. Posibilidad también de obtener un descuento en los coches híbridos y, por tanto, en los vehículos con menores emisiones de la gama. 61-135 g/km de CO2 – y componentes adicionales (Rango 21-60 g/km) Con la misma cantidad de electricidad, esto podría dar lugar a que no se comercialicen nuevos taxis eléctricos. Bolonia Licitó licitaciones únicamente para coches eléctricos y otorgó generosas bonificaciones por cambiar de motor, y hoy hay 50 taxis eléctricos. (50 taxis eléctricos). Sin embargo, en Módena, en 2018, entrevistamos a Gennaro, su taxista. Ya ha recorrido 400.000 kilómetros en su Tesla. Y no es el único, hay decenas de taxistas en toda Italia con vehículos de cero emisiones. También hay quienes giran, pero no por el coche (que se considera óptimo) sino por él. De las pocas columnas.