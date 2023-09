Miss Manners: no puedo escuchar los problemas de mis amigos todo el tiempo

Cuando un amigo que está pasando por un momento difícil me llama en un día en el que yo también estoy pasando por un momento difícil, ¿cómo puedo responder de una manera que me permita obtener el descanso que necesito desesperadamente para recuperarme?

Querida señora de las costumbres: Tengo cincuenta y tantos años y he tenido un problema con mi mejor amigo de 35 años. Ya no vivimos en el mismo estado, pero hablamos un par de veces a la semana y tratamos de visitarnos todos los años.

Desde entonces me mudé más lejos, extraño mi hogar y ¡tengo muchas ganas de este edredón! Le he preguntado sobre eso varias veces. Significaría mucho para mí, especialmente ahora que está a más de 1.000 millas de distancia, pero ella hace promesas vacías sobre terminarlo. Al mismo tiempo, encontró tiempo para hacer crochet y punto de cruz otras cosas para su numerosa familia y rediseñar su cocina.

Ahora ella tiene estas camisas que no puedo reemplazar y yo todavía no tengo un edredón. Estoy tan herido por todo el asunto que me gustaría pedirle que me devuelva las partes. Al menos así podría contratar a alguien para que me hiciera una colcha con ellos.