Mismos autos con diferentes nombres en diferentes países: por qué y algunos ejemplos

Los mismos autos con diferentes nombres en diferentes países: Claro, si alguna vez ha viajado al extranjero, se encontrará con algunos modelos de automóviles que conoce por su nombre, pero en ese país en particular se comercializaban con un nombre diferente. Y legítimamente me preguntaba por qué. ¿Simplemente razones de marketing? De hecho, este intercambio de nombres no es el único para carros, sino también para muchos otros productos. Entre ellos, por poner algunos ejemplos, destaca Mastro Cleano, que en la mayoría de los países se denomina Mr. Clean, pero también Mediaworld, conocida en todos los países donde está presente como Media Markt, pero también la marca Algida, que en La práctica tiene un nombre diferente para cada país en el que se encuentra.

Un coche en el extranjero con otro nombre: ¿por qué?

Básicamente, hay 3 razones para cambiar los nombres de los automóviles en el extranjero:

marketing

Diplomacia

Lengua

los marketing Dirija todo a la realidad: un nombre en un país puede ser más atractivo que el mismo nombre usado en otro. O puede suceder que una marca en un país en particular genere malos recuerdos, malos pensamientos o pueda causar vergüenza. Un nombre, en un idioma diferente al del país de origen, puede significar algo que no tiene que ver con lo que inicialmente se pensó, o incluso ser vulgar u ofensivo.

En el sector de la automoción, en general, la razón principal por la que el nombre de un mismo coche difiere en función del país en el que se comercializa es por motivos de marketing. El objetivo, de hecho, es siempre uno solo: Incremento de ventasPara hacer esto, necesita un anuncio promocional personalizado, comenzando con el nombre del modelo. El nombre debe ser genial en el idioma en que se pronuncia y no debe atraer pensamientos negativos, vergonzosos e incluso elementos vulgares.

Mismos autos con diferentes nombres en el extranjero: ejemplos

Ahora vayamos al corazón de este artículo, la lista algunos ejemplos que acredite que se utilizan distintas denominaciones para un mismo modelo de vehículo según el país en el que se comercialice.