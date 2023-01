“Mis hombres liberarán Moscú” – Corriere.it

a Andrés Nicastro

Ruso anti-Kremlin: “Creo que el régimen de Putin solo se puede combatir con la lucha armada. Soy el De Gaulle ruso y no tengo miedo de volver a casa.

El ruso se lleva bien con el ucraniano Volodymyr Zelensky

Es un bien escaso en estos días.. Al menos como el oponente aún no envenenado de Putin o (ex) diputado de la Duma Estatal de Moscú que espera derrotar a Rusia. Pero Ilya Ponomarev No tengas miedo de ser original. Millonario a los 30, diputado a los 32, exiliado a los 41, uno Listado en NASDAQ en Nueva York

Una de sus empresas tiene 43 años No debe ser subestimado. Con sus guardaespaldas en la puerta, revólver en el cinturón y taza de té en la mano (“No se preocupen, mis muchachos lo revisaron”), dice con seguridad: “Sí, por supuesto que puede escribirlo, porque el esquema político es exactamente lo mismo: yo soy el ruso de Gaulle”.