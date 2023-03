Mira un nuevo rumor que habla sobre un nuevo juego en desarrollo – Multiplayer.it

Un nuevo rumor circula en la red juegos de bob Trabajando en un nuevo juego de Spyro, aún más preciso espía 4 O un nuevo capítulo importante en la saga.

Este es un rumor que apareció por un usuario “aleatorio” de Reddit, no es un filtrador conocido. Así que no podemos verificar la autenticidad de esta información, pero al mismo tiempo, como siempre, no tenemos forma de refutarla.

El usuario dice: “Sí, sé que es completamente aleatorio, pero me acaba de ocurrir Un amigo que trabaja en Toys For Bob Y mientras hablábamos de la vida y esas cosas, me dijo que actualmente estaba trabajando en un nuevo juego de Spyro. Aquí, esta es la fuga”.

“Tener un amigo que trabaja en Toys For Bob” no es suficiente para creer la filtración, pero podemos tomar nota de la información por ahora. También hay que decir que no es la primera vez que se habla del tema. A principios de año, el equipo de desarrollo compartió una tarjeta de felicitación para 2023 en la que parece que las noticias están en camino a Spyro.

Teniendo en cuenta que ya se ha hecho el recebado y que se ha estrellado Ya recibió una secuela, solo tendría sentido que sería el momento de Spyro 4. De todos modos, esto es solo especulación, por lo que no tenemos nada que hacer más que esperar.