Mini Full Electric, con su alquiler para ti con una oferta de locura, piénsalo rápido, vence en junio

Más a menudo de lo que podemos imaginar, cuando nos referimos a coches famosos, nuestros pensamientos siempre recaen en algunos modelos excepcionales y únicos como el Mini, por ejemplo.

Es muy difícil encontrar hoy en día a alguien que no sepa minnie O no he visto nada y todavía quiero dirigido por. Ahora, hay otra razón.

Si por encanto histórico, el belleza estetica Calidad de marcha y nota Excelencia A los motores se suman otros aspectos virtuosos, y minnie al volver a sugerirse a sí mismo, se vuelve más brillante.

Ahora, sin embargo, como se mencionó, se suman otras razones para enfocarse en este modelo, y una de esas razones está relacionada con asequibilidad privado ecuación. ¿cualquier?

Estamos hablando de eso desde mini eléctrico completo, que se puede obtener b Arrendamiento El plazo que, sin embargo, es a vuelta de correo. En concreto, para este verano. ¿De qué estamos hablando?

Mini full electrico, que excitante y que comodidad

Efectivamente, es un coche que hace de su agilidad y calidad de rodaje en carretera un auténtico buque insignia. allá pequeño eléctrico Oportunidad de tomarlo pero termina en Junio.

oferta para tomar mini eléctrico completo al final Junio Por modalidad de arrendamiento funciona de esta manera: a través de una cuota mensual, hasta 290 euros.

Básicamente, puedes beneficiarte del Mini Full Electric con un arrendamiento financiero que requiere un anticipo de 9.620 euros y un pago 35 comisión 290 euros.

Pequeño, asombroso y conveniente eléctrico

Tras estas entregas, el espectáculo para pequeño eléctrico Le da al cliente la oportunidad de comprar el dispositivo pagando 15.674 euros. Pero, ¿cuáles son las características de este coche?

mini eléctrico completo Cuenta con un motor eléctrico de 184 caballos de fuerza con un conjunto de baterías que, según se informa, tienen algunas propiedades de recarga importantes.

Hasta el ochenta por ciento con 11 kW en dos horas y treinta minutos, mientras que con 50 kW se puede recargar en una hora aproximadamente media horaTreinta y seis minutos para ser exactos.

Enorme interior Calidad, El tablero de instrumentos con una estructura dispuesta horizontalmente y una pantalla en la parte superior 8 pulgadas (8,8 Para ser exactos), para una calidad tecnológica impresionante

Aparecen otros datos importantes como los relacionados con los asientos deportivos y el climatizador. automático Arranque sin llave y dispositivos digitales que también permiten conducción controlada, Cualquier famoso Control de crucero.