Millonario mexicano: “¡Compre Bitcoin ahora!”

Uno de los más ricos de México vuelve a ser positivo en Bitcoin (BTC). Ricardo Salinas Philico ha sido un fanático de Bitcoin durante muchos años. En respuesta a los nuevos números de EE. UU., Volvió a gritar: “Compre Bitcoin ahora mismo”.

El multimillonario dijo recientemente que compró Bitcoin en 2016 cuando el precio rondaba los $ 800. Así, el padrino también se beneficiará del aumento del tipo de cambio.

En junio de 2021, Flicko dijo que veía a Bitcoin como una herramienta para las grandes empresas, y lo describió como una herramienta de “valor internacional”. Señaló que un buen flujo de caja es una de las razones. Luego vino otro mensaje: describa todas las monedas fiduciarias (como el euro, el dólar o el peso mexicano) como un fraude. Si elige la moneda que tiene durante 30 años, Bitcoin será su elección.

En un tuit enojado, Pliego ataca la política monetaria de Estados Unidos. Según él, el banco central del país está ganando dinero falso. Con esto se refiere al principal programa de compras de la Reserva Federal que paga “nuevos” dólares a la economía de Estados Unidos.

Piliko también llamó a Bitcoin el nuevo oro digital. Después de todo, los mexicanos están enfocados y usan muchos argumentos comunes para promover bitcoin.

Bancos y Bitcoin

Plego es también el fundador de Grubo Salinas. Una de las sucursales de esta organización es Banco Azteca, uno de los bancos más grandes de México. Anteriormente se informó que ofrece varios servicios de Bitcoin. Sin embargo, este plan no puede llevarse a cabo por ahora, ya que el banco central y el Ministerio de Finanzas de México, entre otros, dicen que no es una buena idea. Los bancos del país no están autorizados a trabajar con Bitcoin y / o servicios relacionados.