Milán, Liao no se merece el dinero que pide: ahora persigue a Maldini | primera página

Sólo hay una razón por la cual el MilánRafael Liaodebería o podría extender su contrato hasta 2025. Y eso es todo El club rossoneri todavía lo vende en junio. El problema es que los grandes clubes no lo piden de momento como pasó en el pasado, sobre todo con el Chelsea. Así que el actual impasse empuja al propio Leao a enviar mensajes o indicaciones de renovación en Rossoneri aunque Las condiciones propuestas no son aceptables para el Milan. Primero porque hay una multa de 16,5 millones al Sporting y luego porque el jugador pide 7 millones netos. Entonces los dos lados retroceden. Si antes Maldini perseguía a Liao, ahora es todo lo contrario.

Escucha “Milán, Leao no vale lo que piden: ahora persigue a Maldini” en Spreaker.

pero Leao podría volver a interesar al Milán si baja sus exigencias (y acuerdo sobre la pena), ambos y sobre todo, Si vuelve a jugar como en la primera parte de la temporada o algo así como el año pasado. El objetivo es que se tenga a sí mismo para aumentar las opciones del Milan de terminar entre los cuatro primeros, y quién sabe, tal vez incluso pasar los cuartos de final con el Napoli en la Liga de Campeones. No sucedió, pero para que eso sucediera, Leao tendría que volver a ser protagonista. Y si no es protagonista, entonces es Al menos fue parte del juego de un equipo que ahora se hunde por el apagón de uno de sus mejores jugadores. Pero los mejores tienen continuidad, no se jactan de vagos, se sacrifican por sus compañeros, no buscan el gol de forma improbable y luchan por una falta lateral. Liao no es y todavía no hace todo esto. Así que no vale la pena el dinero que pide.