Microsoft publica Nintendo y Valve, Sony “llora” cada vez más – Multiplayer.it

La táctica de gestión pasivo-agresiva de Phil SpencerAdquisición de Activision Blizzard Muestra notable capacidad de reacción por parte del departamento. xbox. No hay nada honesto, como siempre en estos casos (son negocios, así que no hay nada serio en conceptos como la justicia o la verdad que valga la pena gastar… son gente con dinero y quieren hacer más dinero), excepto en querer. La transacción a realizar.

Desde el punto de vista de la imagen, Microsoft simplemente está tratando de limitar a Sony y sus reclamos de jus primae noctis a la serie. Obligaciones. ¿La multinacional japonesa acusa a Microsoft de querer monopolizar una de las franquicias más potentes de la industria? Aquí Xbox no solo le ofrece un contrato de diez años, sino que también abre COD a las plataformas de Nintendo, donde la serie lleva años ausente. Luego hay una propuesta también hecha a Valve, que por su propia voluntad rechazó el acuerdo, pero no por odio hacia Microsoft, sino por una especie de confianza total en Phil Spencer, quien se define como un hombre de palabra y alguien quién sabe dónde hacer la publicación de juegos. ¿Está Newell enamorado de Phil? Quién sabe, mientras tanto sus palabras son pesadas como rocas.

Al hacerlo, Spencer no solo ha respondido con gran inteligencia a las acusaciones de Sony, que han sido extrañamente aceptadas por algunos organismos antimonopolio, sino que también ha encontrado un poderoso aliado en Nintendo, la compañía de videojuegos familiar, que puede asumir un gran mucho peso en el caso, todo el asunto, ya que hasta ahora había estado desempeñando un papel muy solitario. Por ejemplo, la casa de Mario puede comenzar a defender la toma de posesión, si no públicamente, al menos en las oficinas correspondientes. Lo cual no sería poca cosa. La aprobación de Valve también es importante, ya que estamos hablando de la casa de software propietaria de la principal tienda digital de hardware para PC.

El concepto que Microsoft quería transmitir debería ser lo suficientemente claro: al adquirir Activision Blizzard, no desaparecerá simplemente de COD Playstation, pues ya estará garantizado para toda la generación de PS5 y la siguiente, pero también se expandirá a otras plataformas y llegará a los gamers estén donde estén. Que es el equivalente a darle un puñetazo a Sonny y a los suyos en la cara, solo que con una sonrisa en los labios y los brazos extendidos en señal de paz.

Casi parece que Spencer está aplicando una estrategia no violenta, al estilo de Gandhi, para conseguir lo que quiere: cuantos más ataques Xbox, más colecciona y hace concesiones para demostrar que los malos son los otros, mientras se mantiene firme en el punto. Por supuesto, en el caso de Gandhi, la confrontación fue esencialmente política, mientras que aquí solo hay corporaciones multinacionales persiguiendo sus propios objetivos, pero son detalles en contexto.

Su Sony está cobrando, y de momento, si se mantiene firme en sus posiciones, pasará como el que finge estar preocupado por el mercado, cuando en realidad solo trabaja para sí mismo: si se rechaza la adquisición, inevitablemente lo será. Acusado de bloquear la llegada de la franquicia COD a las consolas de Nintendo, es decir, obstaculizar el camino al ir en contra de los intereses de millones de jugadores.

En este punto, surge la sospecha de que incluso Jim Ryan simplemente ha subido el listón para que la serie Call of Duty permanezca en PlayStation en las mejores condiciones posibles, pero el hecho es que está recibiendo una gran reacción por la imagen de Sony, que muchos han sido. . Ahora se ven a sí mismos como un “llorón” multinacional, a pesar de ser los primeros de la clase.

