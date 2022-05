Microsoft Flight Simulator: actualización global para Italia y Malta

No es demasiado estrecho de miras: Italia es un gran lugar. Te das cuenta cuando, a pesar de tener el mundo entero a tu disposición, todavía terminas en los brazos de los Alpes, tocando los árboles del Valle delle Ferriere después de haber sobrevolado Nápoles y antes de haber visto surgir a Anacapri; Luego las islas, la enigmática Cerdeña y sus rincones paradisíacos extraterrestres, Sicilia con sus vientos inesperados. Esta última actualización global, la más grande hasta la fecha según los propios desarrolladores, está envolviendo a la nación con una capa adicional de credibilidad al enriquecerla con innumerables detalles y expandir la fotogrametría mucho más allá de los límites que esperábamos.

Cada detalle que los fanáticos de los vuelos a gran altura apenas notan, pero para ellos la experiencia cambiará cuando vean las puntas salvajes en Alpes , finalmente tan áspera como en la realidad y ya no suavizada por la brillantez del programa, el movimiento básico del piso que se balancea, sube y baja a través de datos más precisos y actualizados. Diez o más conciertos realistas que se pueden descargar desde la tienda del juego, como siempre de forma gratuita.

profesor



Flight Simulator: ¿Adónde quieres ir hoy?

Microsoft Flight Simulator es una serie que hizo historia en los videojuegos, pero esta nueva versión está destinada a ser un verdadero hito. Por supuesto, si también hay un aspecto administrativo detrás, un sistema que ofrece un propósito incluso para aquellos que no pueden imaginarlo por sí mismos, eso sería mejor y estaríamos muy cerca de la perfección. Pero la última versión de Microsoft Flight Simulator ya ha hecho realidad muchos sueños, y eso no significa que no pueda hacerlo realidad en el futuro…