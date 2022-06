Michelle Hunzecker ¿Trussardi está enojado contigo? Juzgando…

¿Quién lo posee con Tommaso Trussardi? El empresario, en Instagram, publicó una misteriosa frase que no se remonta a su exesposa, Michelle Hunziker. La presentadora ya ha vuelto a encontrar el amor, pero la molestia de Trussardi estará conectada con la nueva relación de Hunziker con Eros Ramazzotti…

Tommaso Trussardi Rompe el silencio, y lo hace con una frase vaga y vaga publicada en Instagram. Emprendedor, novato Separación con Michael Hunziker Luego de diez años de matrimonio, decidió no inmiscuirse más públicamente en el asunto, pero desde hace unas horas quiso expresar su molestia por la noticia que circula.

Como lo confirman muchos periódicos de chismes, Michael Hunziker Ya encontrado el amor Junto al cirujano (y ex rival de Gran Hermano) Juan Angiolini. enfurecer Tommaso Trussardi, Sin embargo, no fue este nuevo sentimiento, sino la nueva serenidad entre ellos. Michael Hunziker Y su primer marido es cantante. Eros Ramazzotti. Todas las pistas, de hecho, dicen que…

¿Tommaso Trussardi contra Michel y Eros?

Michael Hunzikercon su hija Aurora, apareció en Video De Eros Ramazotti, “Gustos”. No solo eso, para explicar esta colaboración, la presentadora ha querido publicar unas historias en Instagram en las que habla de un amor que nunca se canceló sino que simplemente se transformó con el tiempo.

Estas declaraciones fueron seguidas por aquellas aurora ramazottiquien admitió en una entrevista con Corriere della Sera, que está muy feliz conamistad entre su padres y madres, que finalmente se encontraron después de tantos años. Tal vez este ambiente tranquilo no era para nada amable. Tommaso Trussardi quien, de manera misteriosa, usó la frase de Canción De azúcar (“Miserere”) para que la gente entienda lo que está pensando a través de una historia de Instagram:

A veces es la mejor música. Silencio. Digamos.

En breve, Tommaso Trussardi No tiene ganas de comentar lo que está pasando en su vida. Michael Hunziker ¡Pero aun así, quería que entendiéramos que había algunas frases que no le hacían nada feliz! cual fue la reaccion la ex esposa?