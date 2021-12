“Mi vida en México durante diez años. Amo Italia, pero solo nos recuerda a los investigadores cuando obtenemos resultados importantes”.

El resultado de Salir de Italia Rápidamente lo recogí para seguir investigando. Si lo hubiera pensado un poco más, no habría tenido el valor de dejarlo todo e irme a México ”. Rosanna Ponasia, Investigador de ascendencia abuliana, salió de Italia en 2010. Hoy, un Ciudad de México, Es profesor del Instituto Politécnico Nacional, donde coordina un programa relacionado con el uso de supercomputadoras para calcular los daños causados ​​por procesos de contacto sólido-líquido. “Italia – sonríe – puede hacer mucho más por la investigación”.

Rosanna tenía 44 años y nació Barry. Después de la graduación Geografía, Especialista en Termofluidodinámica en Roma, Doctor y Master.Instituto Nacional de Geofísica y Volcanes A Nápoles, Realiza su investigación en el campo de la dinámica de fluidos computacional. “Cuando llegué a México, hice análisis Dispersión de cenizas de volcanes activos Y en el cálculo del riesgo asociado ”.

Hace once años, México invirtió mucho en investigación, recordó Rosanna. “Desde este punto de vista era un país activo. Había mucho que hacer y estudiar y mis primeros años fueron muy inspiradores”. Luego, a medida que pasaba el tiempo, se dio cuenta Mexico es como italia De muchas maneras. “He experimentado los mismos problemas que muchos de mis colegas que se han quedado en Italia y han estado en un estado de incertidumbre durante mucho tiempo”. Sigue siendo la primera beca de posgrado en México, Explica: “Fue mucho Muy alto Beca de investigación que recibí en Italia “.

Hoy Rosanna se ocupa de las soluciones de mitigación de inundaciones y tsunamis: “Calculo las energías que se pueden extraer de las corrientes oceánicas y abordo todo lo relacionado con los fluidos mediante modelos numéricos”. Su contrato probablemente “no sea en Italia”: “Una organización como la CNR italiana me contrató para prestar a una empresa universitaria.

En México, la epidemia tuvo un fuerte impacto, explica Rosanna en todo el sector educativo a nivel nacional: las lecciones presenciales aún no han comenzado, por ejemplo, en la empresa donde trabaja. La ciudad de mexico es grande: “Por lo general, se tarda una hora en llegar a mi oficina. Respondo correos electrónicos y recibo estudiantes o conferencias. Dedico la tarde a leer y trabajar en mis artículos.

La relación de Rosanna con Italia La relación de una hija adolescente con sus padres. “Amo a mi país pero siempre estamos en desacuerdo.. No puedo dar las cosas por sentado y aceptar los acontecimientos de forma pasiva. Italia -agrega- necesita gastar más dinero en laboratorios, proyectos y salarios de investigadores. “A menudo, el trabajo que hacemos los investigadores solo se reconoce cuando obtenemos resultados importantes, como el Premio Nobel de Física. Giorgio Parisi”.

Rosanna recordó noches de insomnio preparándose para los exámenes de “horas” que exigían profesores y directores. “Estudiamos con programas rigurosos y minuciosos, y la educación universitaria de mi generación está al más alto nivel. Sin embargo, continúa, nos encontraremos con uno cuando muchos de nosotros decidamos volver. Nueva prohibición: titulación científica nacional, A pesar de la diversidad de nuestros cursos en el extranjero, lo motiva a ingresar a un género científico en particular.

Rosanna juega actualmente en Barry Año de intervalo de investigación En Politécnica. “Puede que haya elegido hacer una investigación en otro lugar este año, pero decidí irme a casa me lo perdi. Volver a Italia me ha dado la fuerza y ​​la motivación para hacer más. A pesar de mis experiencias en el extranjero, me siento seguro en Italia. Cuando regresé encontré una bondad que no recordaba. Es posible que yo también haya tenido algunos prejuicios. Estoy de acuerdo en que estoy cambiando de opinión. Rosanna aconseja a los jóvenes que no se cansen: “Siempre hay momentos negativos, para todas las generaciones”, advierte. Su vida no se puede imaginar sin investigación.. “Realmente espero tener la oportunidad de investigar más cuando tenga 55 años. La investigación me liberó. No puedo hacer nada más en mi vida. Podría haberlo sido – concluye – pero no hubiera sido feliz ”.