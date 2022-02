“Mi pronunciación es una prueba, no un problema”

Esta noche Salma Hayek De vuelta en la televisión Después de la puesta del solLa película de 2004 dirigida por Brett Ratner, que protagonizó junto a Pierce Brosnan, sin embargo, la actriz enfrentó algunas dificultades para posicionarse en el mundo del cine debido a su apariencia y su particular acento.

Salma Hayek en realidad nació en México Como se mencionó en la entrevista anterior, esto tuvo un impacto irreversible en su vida laboral.

“No creo en lo que se llama explosión latina cuando se trata de películas. Jennifer López no tiene acento latino. Habla inglés en Nueva York, no habla español. Su éxito es muy importante porque representa una cultura diferente, pero ciertamente no me ayudó, crecí en México, no en los Estados Unidos, es verdad. Necesito convencer a la gente de que mi pronunciación no es un problema.. Todo el mundo tiene miedo de correr riesgos en el caso de las actrices extranjeras. Todos quieren $ 200 millones en robos y, por supuesto, piensan que una actriz extranjera puede obstaculizar su éxito.

Salma Hayek apareció recientemente en House Gucci y también interpretó el papel de Ajax en Eternal. Así parece que la actriz se las ha arreglado Para hacer frente a muchas deficiencias en su pronunciación Se establece internacionalmente sin ninguna reserva.