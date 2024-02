“Mi hija Laura está detenida en México”

“Illaria está libre”, pero “Meloni tiene menos italianos que los demás”, afirmó el diputado Nicola Fratoianni en apoyo al profesor encarcelado en Budapest. Esas esposas y la cadena a la que estaba atado Chalice en la corte conmocionaron a Italia y generaron una movilización nacional. Este no fue el caso de Laura (nombre ficticio), una niña italiana de 10 años encarcelada en un orfanato al otro lado del mundo. Desde agosto pasado, la niña se encuentra recluida en el DIF, un centro mexicano en la ciudad de Oaxaca, sin poder ver a su madre y sin causar escándalo alguno.

Laura, residente en Trentino y con ciudadanía italiana, nació y creció aquí en nuestro país de su madre Elena. Nunca fue identificada por su padre mexicano, a quien no quiso saber hasta agosto pasado. Elena y su hija estaban en México, y el padre presentó una multa por malos tratos tras una disputa familiar. Elena fue arrestada inmediatamente y liberada después de 12 horas, pero la niña comenzó a tener pesadillas. “Me la quitaron el 15 de agosto a petición de su padre, que me acusó de violencia – dice su madre, llegado a México Il Giornale – Mi familia y yo hemos estado pidiendo ayuda desde hace 6 meses: 2 solicitudes de repatriación han sido recibidas hecho. a los Ministerios de Asuntos Exteriores y a la Embajada”. “La niña ya debería haber regresado a mí 3 veces el 16 de agosto, el 23 de octubre y el 4 de diciembre, lo cual el padre no permitió”, continúa Elena. De hecho, el hombre ahora ha solicitado una Prueba de ADN. La principal preocupación de la familia es la salud de Laura: “Está enferma, ha cometido actos de autolesión certificados por el director de Tiff – nos dice su madre – quiere volver a casa, pero no escucha”.

Il Giornale ha obtenido comunicaciones y solicitudes de ayuda enviadas por la madre a instituciones italianas y mexicanas, incluido nuestro Ministerio de Asuntos Exteriores: “Laura está enferma, tres adultos le gritaron, le recetaron antidepresivos”. Nuevamente: “Hoy no hizo más que gritar que el lugar era un infierno y que quería salir. Me pregunto cuánto tiempo tendrá que sufrir Laura antes de que se tomen medidas urgentes para ayudar a la menor italiana víctima de la violencia institucional”. Estas solicitudes tienen fecha de octubre de 2023 y ninguna ha actuado hasta la fecha.