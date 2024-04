MG3 Hybrid+ en Italia: precio muy bajo para un súper híbrido. Prueba en carretera

Asistencia con mercados, redes y repuestos.

Con estos edificios, MG3 pasa a luchar en el segmento B que representa el 20% de las ventas en Italia y del que muchos abandonan por motivos de márgenes. Debutando con Hybrid+, A Esteroide híbrido completo potenciado Y Él llegará Entonces (no antes de 2025) Incluso en la versión puramente térmica .

MG3 HÍBRIDO+ en resumen

Con una longitud de 4,11 metros y una distancia entre ejes de 2,57 metros, lo que lo sitúa ligeramente mejor que sus principales rivales en la Clase C, el MG3 Hybrid+ ofrece una capacidad de maletero de 293 litros y un peso en vacío de 1.285 kg. El interior es bastante sobrio y tradicional: una pantalla voladiza detrás del volante (7 pulgadas), una tableta en el centro del salpicadero (10,25 pulgadas) y controles rápidos entre el sistema de infoentretenimiento y las salidas de aire centrales.

ficha de datos

Híbrido serie-paralelo: superhíbrido

El híbrido utilizado en el MG3 Hybrid+ es un sistema que combina un motor de gasolina de 102 CV y ​​128 Nm (1,5 litros, ciclo Atkinson). Motor eléctrico de 136 CV y ​​250 Nm. Que obtiene energía de una batería de 1,83 kilovatios-hora. Ofrece un tren motriz totalmente híbrido Un total de 195 CV. Lo cual, sin embargo, no se traduce en realidad en un rendimiento superior pero permite lograrlo. Uno de 0 a 100 km/h Muy respetable: solo 8 segundos (Velocidad máxima 170 km/h).

Cómo está yendo Prueba en carretera

Esto tiene como objetivo poner el rendimiento en perspectiva, que está ahí cuando es necesario pero es inconsistente para un uso constante: para ser claros, el rendimiento en la pista no será tan consistente vuelta tras vuelta como lo es con calor puro. Sin embargo, ahora que lo entendemos, podemos proceder con ligereza y tratar el MG3 Hybrid+ tal como está: Un coche práctico, tan rápido como lo necesitas para la conducción diaria Con tanto torque que nunca cruje aunque sea duro.

Roza el umbral de los 200 caballos, pero no es un coche deportivo. Basta recordar los coches “reales” para entender que hay algunos que funcionan mejor con menos potencia: el Mazda MX-5 navega en 6,5 segundos con un motor de 2 litros atmosférico y sin asistencia eléctrica, o en 8,3 segundos si te conformas con eso. . Mil cinco con sólo 132 CV. Su ventaja es claramente el peso pluma. Pero el Swift Sport Hybrid también vuela en menos de 10 segundos, alcanzando 0-100 en 9,1 segundos pero con sólo 129 CV porque el turbo Millequattro alcanza 235 Nm a sólo 2000 rpm, la caja de cambios es manual y se ha reducido el peso. Hay un poco de asistencia eléctrica, pero ciertamente no es tan buena como la del MG3 que tiene un motor eléctrico puro (10 kW para el Mild Hybrid, 136 kW para el MG3 Full Hybrid).

De hecho, a estos precios, quienes conducen el segmento B están acostumbrados a jugar mucho con la caja de cambios de los coches con peores prestaciones. Con el MG3 Hybrid+, la historia es completamente diferente: Aquí subes con el par (y el motor) de un coche eléctrico real. Siguen las dudas sobre la autopista: El 'superhíbrido' deberá probarse en consumos en distancias más largas, pero será un escenario que habrá que comprobar durante la fase de revisión.

¿Y la dinámica de conducción? El chasis es conservador, no hay nada vanguardista ni diferente a lo habitual en cuanto al diseño de las suspensiones (puntal MacPherson y barra de torsión) y con menor rigidez que la del nuevo Yaris, lo que resulta más satisfactorio cuando se busca un 'deportivo'. conducir. Algunas curvas son suficientes para darse cuenta de esto, ¿Pero quién tomaría el MG3 para subir la colina? Quizás nadie, y en cualquier caso, la palabra todavía pueda decirnos inmediatamente cuando exageramos; Basta escucharlo para comprender que cuando la espalda se vuelve más clara, no se puede esperar mucho. Delante se siente honesto, con una dirección menos directa que la de algunos rivales, pero sin imperfecciones ni espacios en blanco particulares. Excepto que no hay ajuste de profundidad..

Concluyendo con yo consumoen la primera prueba real La media general fue de 5 litros a los 100 km. Con un recorrido urbano y exterior, compuesto por autopistas con una velocidad máxima de 90 km/h y un recorrido de subida (y bajada) de las colinas de Bolonia. Sólo en tráfico continuo fuera de la ciudad (90/70 km/h) la media bajó a 4,4 l/100 kilómetros. Sin embargo, el rendimiento aún está por descubrir. carreteraexcluido de esta primera ruta de prueba.