México: un encuentro con la historia

México se prepara para elecciones históricasLo guiará, como sea que termine, debe Una mujer llegó a ser presidenta por primera vez. Las probabilidades están todas a favor de Claudia SheinbaumSucesor político elegido por el actual presidente Andrés Manuel López Obrador: Dado por elección Xóchitl tiene al menos 20 puntos de ventaja sobre Gálvez, el candidato de la coalición de los tres partidos tradicionales de la política local, PRI, PAN y PRD.

Según encuestas recientes, Sheinbaum tiene el 55% de la intención de voto, su competidor no debería superar el 33-35%. Es casi seguro que una mujer será elegida presidenta En un país donde la violencia de género aún es fuerte, con una cultura de masculinidad y una clara desigualdad de oportunidades entre los sexos, tiene un significado particular.. Jorge Álvarez Maynes, Delaware, parece más distante Movimiento CiudadanoPareció surgir una fuerza política, pero ha recuperado terreno en los últimos meses hasta situarse en torno al 11-13%.

Éxitos y fracasos de la presidencia de AMLO

Números aparte, primero las consideraciones generales necesarias: Las encuestas premiarán al gobierno saliente y darán a López Obrador su perfil más alto tras seis años al frente del país.. AMLO, como lo llaman sus seguidores, ha podido retener su base, sobre todo gracias a la ampliación de los programas de bienestar social. Reducción de la tasa de pobreza. Si al inicio de su mandato en 2018, 51 millones de personas en México vivían bajo la línea de pobreza, hoy son menos de 46 millones, una disminución de 7 puntos porcentuales. López Obrador es muy popular entre las clases trabajadorasUn líder populista que es fuerte no sólo en los centros urbanos sino también en las zonas rurales y que defiende o sigue siendo el Estado de bienestar, su tarjeta de presentación entre quienes ganan el doble del salario mínimo.

Las finanzas públicas no gozan de la mejor salud y hay muchos traspiés del gobierno en materia económica. La falta de inclinación por las reformas tributarias y de seguridad social y la incapacidad para racionalizar la burocracia y hacer que las grandes empresas públicas sean más eficientes y menos “gravosas” pesan mucho, empezando por el desastroso gigante petrolero PEMEX.

Desde una perspectiva política, López Obrador tuvo la ventaja de mantener un control casi absoluto sobre MORENA, el partido que nació de la candidatura de Sheinbaum y el partido que se construyó a su imagen y semejanza. Como señala el columnista Enrique Krauze, el presidente ha logrado construir un movimiento dedicado a sí mismo. Kadillo, el gigante PRI (Partido Revolucionario Institucional), el partido tradicional dominante en más de un siglo de historia mexicana, se vino abajo. El PRI ha elegido decenas de presidentes, pero su fuerza siempre ha sido mayor que la del jefe de Estado. Siempre ha gobernado el partido y no el actual presidente. El partido se ha unido en torno al líder con López Obrador, por lo que hay quienes dicen que Sheinbaum podría ser una especie de Medvedev para Putin en salsa mexicana..

Sin embargo, en un área el gobierno saliente ha fracasado espectacularmente: la lucha contra la delincuencia.. López Obrador rechazó categóricamente la guerra narcosPropone un enfoque de diálogo y convivencia caracterizado por un lemaAbrazos, no abrazos.” (abrazos, no balazos), una estrategia que no funcionó y las 186.000 muertes violentas registradas en seis años lo demuestran. La larga campaña electoral (votamos por la renovación del parlamento y de varios estados federados) estuvo marcada por varios actos de violencia, con una veintena de candidatos locales asesinados. no es un caso La delincuencia sigue siendo la principal preocupación de los mexicanos, seguida de la corrupción, con la situación económica en tercer lugar.

Desafíos a la presidencia de Scheinbaum

Fondo Monetario Internacional predice El crecimiento del PIB es del 2,4% para 2024 y una caída del uno por ciento para 2025. Estas cifras están en línea con la tendencia histórica de los años electorales, cuando el gobierno de turno gasta incluso lo que no tiene para garantizar la continuidad. Los mercados esperan reformas, pero Scheinbaum no quiere apretar el botón para frenar el gasto público. Durante la campaña electoral prometió no afectar el empleo público y prometió nuevos aumentos del salario mínimo, que alcanzó los 15 dólares diarios después de seis aumentos realizados hoy por el gobierno saliente. Esta es una continuación del modelo “humanista” de MorenaUna especie de peronismo al estilo mexicano, donde el Estado se presenta como un benefactor más que como un estricto regulador de la salud de la economía.

México espera entonces beneficiarse del crecimiento de Estados Unidos. Sus exportaciones al país vecino aumentarán, mientras que las existencias enviadas por los inmigrantes alcanzarán un nuevo récord. 63 mil millones de dólares. En 2023 superará a China y Canadá y se convertirá en el mayor socio comercial de Estados Unidos. Y esto se debe a la guerra comercial entre Washington y Beijing. T-MECUn acuerdo comercial que dejó el antiguo TLCAN en el sótano, Y estoLey de inflaciónLanzado por Joe Biden en agosto de 2022, La política ha beneficiado a la industria mexicana cercano (Tendencia a reducir la distancia a las fuentes de suministro de materias primas y bienes manufacturados para evitar costos de transporte cada vez más altos y turbulencias como resultado de las crisis y tensiones en los mercados globales). Los términos del T-MEC se renegociarán en 2026 Y sea quien sea que ocupe la Casa Blanca, ya sea Biden o Trump, es importante contar con un aliado más confiable y menos difícil y combativo que López Obrador. Entre el presidente saliente y su probable sucesor, estamos preparando Temen, sobre todo, una mayor rigidez en materia de inmigración y limitar las consecuencias de una posible segunda orden ejecutiva de Trump..

Sheinbaum debería ser presidenta, sí. Prestar más atención a las cuestiones medioambientales.Reconocido académico que ha participado en el Panel de Cambio Climático de la ONU y ya ha demostrado su valía como alcalde de la capital, se preocupa por temas como la movilidad sostenible, los corredores verdes en las megaciudades y la transición energética.

Internacionalmente, México debería aumentar la cooperación económica con los países europeos y asiáticos y desarrollar mejores alianzas comerciales con otros países de América Latina.. También son necesarios movimientos para reducir la dependencia excesiva de Estados Unidos. En cualquier caso, depende del equilibrio de poderes en el Parlamento y del delicado tablero de ajedrez de los gobiernos estatales individuales. El desafío más importante está en la capital, ha sido un bastión de la izquierda durante años, pero las encuestas no descartan posibles sorpresas. Si la carrera por la presidencia se aclara, la batalla por los escaños en el Congreso y las gobernaciones será crucial para definir la fuerza relativa del primer presidente en la historia de México.