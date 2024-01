México, más allá de la telenovela | ese cartel

El cine mexicano es un universo lleno de música, ideas, locura, riesgos visuales y mucha diversión. Al fin y al cabo, a principios de los años ochenta, conocidos por las telenovelas más populares en nuestras pequeñas cadenas de televisión, se abrió el camino a los principales canales, argentinos o venezolanos, con títulos ya famosos. manuela, Topacio O Mujer misteriosa. Sin embargo, ninguno de estos feuilletons modernos, estos romances filmados desgarradores, tienen el mismo poder melodramático que las producciones mexicanas. Piensa en inédito un nuevo velo, una producción de 2003-2004, con Susana González y Cynthia Klitbow. Lo que sucede en 135 episodios es a veces surrealista, no tiene normas comparativas, y no sorprende que esta producción italiana, con su gusto por la tortura, los asesinatos y lo macabro, nunca descienda al castigo del villano, el verdadero horror gótico. Serie, la cruel Raquela Villaseñor del Moral, obligada a tambalearse en el final, en una habitación destartalada, cubierta de vendas y con las heridas aún abiertas. Una imagen real del terrorismo.

Por otro lado, la música en las telenovelas mexicanas no es sólo un elemento secundario sino que juega un papel importante en la narración de la historia. Puede ayudar a establecer el ambiente de una escena, resaltar momentos importantes o dramáticos y también puede usarse para retratar los sentimientos y emociones de los personajes. Algunas de estas grabaciones han sobrevivido al brutal avance de los años, resistiendo siempre la monotonía de capas monótonas e ignorables. Después de todo, ¿qué es más inmortal que la música? No sólo telenovelas, sino muchos títulos, géneros, íconos cinematográficos. El Festival de Locarno 2023 dedicó una exposición al cine mexicano, al director René Cardona y a él. Batwoman (La Mujer Murciélago), con la italiana Maura Monti luchando contra criminales en Acapulco con un sostén (no) de Cinecomics, bragas y aparentemente una capa de Batman. Sin embargo, sólo los clásicos o las grandes obras maestras son una locura digna de restauración.

A través de algunos títulos, el más icónico, un loco desfile cinematográfico, esconde las mayores sorpresas precisamente en su ámbito musical, que, a veces, descubrimos apoyándonos en compositores italianos.

Diva

Incluso los ricos lloran Fue un éxito internacional y en Italia lo vimos por primera vez, con cinco años de retraso, en 1984, en Rete A. Estrellas, el perdido Luis Antonio (Luis Alberto Jr. en la versión original) llamó la atención de millones de espectadores. (y los espectadores) en éxtasis y angustia con las románticas aventuras de Mariana Villarreal.

Desde lo melodramático hasta lo excesivo y lleno de falsos giros argumentales, propios de la popular novela por entregas, Incluso los ricos lloran Fue el vehículo de la diva Verónica Castro, que hasta entonces era la actriz más segura en este tipo de películas. El arte del compromiso Por Carlos Enrique Tabota de 1972, a menudo le gusta desnudarse. En Italia no sólo se distribuye Rete A, sino también, entre otros, Después del nacimientoLa telenovela siguió inmediatamente. Los Ricos Tompión LorenAl igual que Mariana, Birthright hizo pensar en una secuela, pero, en 1985, produjo la primera telenovela íntegramente italiana. Joy…¿dónde estás?, con el apuesto Castro en una actuación escénica y pública que lamentablemente no se parecía en nada a las películas pornográficas de Aristide Massachusetts de la época. tema principal (felicidad) y cerrando (siento tu ausencia) ambos cantados en excelente italiano por la misma actriz, con letra muy anónima y música de Toto Gudugno.

Banda sonora Incluso los ricos lloranSobre todo Aprende a amar (aprendí a llorar), canción escrita por Lolita de la Collina, a pesar de su apagado sabor disco pop melódico, muestra la voz de Castro, un cantante interesante desde 1973, año de su primer sencillo. Por favor continua.

En Italia, la primera edición de Rete A eligió el ya icónico tema de apertura. Como por arte de magiaCantada por Alex Damiani, el legendario actor de las fotonovelas, y en la reedición de Reed 4 a principios de los noventa, apenas arañada. Días de una vida Por Michele Zarrillo.

luchadores

El cine mexicano es una locura: colorido, excitante, rítmico, figuras femeninas atractivas y música hipnótica. Piense en su género más popular, el luchador, con luchadores enmascarados, ídolos de la multitud en el escenario y, como resultado, el género del embaucador. El Santo (pero le cambiamos el nombre a Argo) es el ícono de estas películas, cómics tontos donde los atletas luchan contra monstruos, derrotan trucos al estilo 007 y patean íconos del terror como Drácula, pero esta vez están más interesados. En capturar a las hermosas mujeres que los alimentan. Maestros pulp como Renè Cardona son sus constantes portadores Gorang – Terrible bestia humana (Terrible bestia humanaEn 1969, un científico decidió trasplantar el corazón de un gorila para salvar a su hijo, que padecía leucemia. La operación tiene éxito, pero el joven se convierte en un mono violador sin mucho sentido de la lógica, a decir verdad.

La música de Antonio Díaz Conte es increíblemente efectiva, dramática y majestuosa, lenta y majestuosa a medida que sus diversos instrumentos se entrelazan entre sí. El hijo del director, René Cardona Jr., autor del desafortunado culto, no es diferente en términos de creatividad. triangulo de las Bermudas Está protagonizada por John Huston con Gloria Guida. Hacia el final de su carrera, en 1992, hizo una película desafortunada pero interesante. Terminator del infierno. Para la música, Cardona Jr. recurre al italiano Daniele Iacono, quien escribe una partitura electrónica inusual y peligrosa. Músico en activo desde 1986, baterista percusionista, sesionista internacional, compositor, arreglista y profesor, ha colaborado en estudio y en directo con numerosos artistas como Piaggio Antonacci o Tromancino. En 1992, según nos cuenta, estaba dando sus primeros pasos en el mundo de la grabación: “Me contactó Phono Roma, un estudio de doblaje y producción cinematográfica, quien me dijo, René Cardona, el director mexicano triangulo de las Bermudas, un escritor completo y muy selectivo, me buscó. Lo conocía, me gustaban sus películas, especialmente sus thrillers, y estaba muy feliz pero también sorprendido porque era un director de renombre internacional. En ese momento yo tocaba la batería con Jovanotti. Esto se puede sentir en mi banda sonora, que tiene muchos elementos rítmicos. Hice una mezcla electrónica y acústica para la ocasión.”

Esta película, a su manera, representa un increíble viaje entre la música y las imágenes, entre la creatividad y la locura narrativa, que hizo famoso a este increíble cine en todo el mundo, a veces así. Terminator del infierno Pero D juguete Con Lando Buszanca unieron dos culturas tan soleadas y apasionadas como Italia y tan lejanas como México.