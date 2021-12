México: las oportunidades provienen de las tecnologías agrícolas y los automóviles

México es uno de los mercados latinoamericanos más abiertos, gracias a sus numerosos tratados de libre comercio. Goza de estabilidad política y macroeconómica y es el principal mercado del Made in Italy en América Latina. Desde 2020, el comercio con Italia ha aumentado casi un 10% desde el acuerdo con la Unión Europea.

Con una población de alrededor de 130 millones, México representa la decimoquinta economía más grande del mundo Y segundo en América Latina, detrás de Brasil, con un PIB de $ 1.070 millones. El país es el decimoquinto receptor del mundo en términos de inversión extranjera directa. Por su ubicación geográfica, México es el país más dedicado al comercio, con kilómetros de costa en los océanos Atlántico y Pacífico. Y es uno de los mercados latinoamericanos más abiertos desde una perspectiva empresarial gracias a los numerosos tratados de libre comercio en todo el mundo. Al mismo tiempo, goza de una mayor estabilidad política y económica que lo diferencia de otros países latinoamericanos. El tipo de cambio con la moneda local, el peso, se ha mantenido estable durante muchos años y no ha experimentado grandes fluctuaciones, incluso en los momentos más críticos de la epidemia que comenzó en 2020. La edad promedio de 27 a 28 años hace que el mercado mexicano sea optimista. La deuda pública sigue creciendo a más del 50% del PIB.

Desde una perspectiva cultural e histórica, México es un país enteramente latinoamericano. Por otro lado, por su ubicación geográfica (comparte una frontera de 3000 km con Estados Unidos y aproximadamente 1,5 millones de personas la cruzan cada día), México es un mercado en América del Norte. Y es especialmente norteamericano Cultura emprendedora y Estrategia de contrato comercial. El país es en realidad parte del T-MEC, que fortalece los lazos comerciales entre México, Canadá y Estados Unidos. Este último es un socio comercial importante, con más del 75% de las exportaciones, seguido de Canadá, China y Alemania. Sin embargo, la dependencia de la economía norteamericana, la alta tasa de criminalidad y la alta pobreza de la población son a menudo los factores que motivan la inversión en este país. Además, no se deben subestimar las distancias geográficas y culturales. Sin embargo, también es un mercado prometedor, que ofrece muchas oportunidades comerciales incluso a empresas italianas.

Italia ha tenido importantes relaciones comerciales con México durante muchos años. Representa el segundo socio más grande de la UE después de Alemania, y México es el principal mercado del Made in Italy en América Latina. Más de 400 empresas han decidido instalarse allí, utilizando el país como puerta de entrada a la región. A partir de 2020, despuésAcuerdo entre la Unión Europea y MéxicoHa habido un aumento de casi un 10% en el comercio con Italia y las oportunidades son abundantes. Made in Italy exporta principalmente maquinaria agrícola, Pero todavía hay un amplio margen de crecimiento en los sectores de bienes de consumo, alimentos agrícolas y automoción.

En particular, en el campo de la agricultura y la agroalimentación, México cuenta con una vasta extensión de tierra cultivada y es uno de los principales productores del mundo de maíz y mantequilla con gran producción de banano, cocos, café, espárragos y frutos rojos. . Además, la producción de productos orgánicos está aumentando frente a la creciente demanda de los consumidores estadounidenses. Las granjas suelen ser de gestión familiar, están bien estructuradas y buscan nuevas tecnologías. Por tanto, existen buenas oportunidades en tecnología y maquinaria agrícola. Al mismo tiempo, muchas empresas automotrices han decidido instalarse en la región, utilizando mano de obra barata y logística para exportar a otras partes del continente. Por otro lado, México es el cuarto exportador de automóviles del mundo después de Alemania, Japón y Estados Unidos.

Antes de iniciar un negocio en México, a pesar de los tratados de libre comercio, Las barreras no arancelarias no deben subestimarse, Ya sea un proyecto de exportación o la instalación de una sucursal de fabricación. En particular, se refiere a normativas locales, requisitos de etiquetado, certificaciones y licencias específicas, pero también a cuestiones logísticas y diferencias culturales. Finalmente, en México, gracias a la edad promedio joven, el comercio electrónico y las redes sociales están muy extendidos. Por tanto, cualquier actor económico que decida fortalecer su presencia en la región no puede ignorar estas herramientas.