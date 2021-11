México. Está prohibido proteger la vida y la familia. ¿Será la situación la misma en Italia?

El reciente fallo del tribunal electoral de la Magistrada de la Federación (TEPJF) de México que prohíbe dos campañas de contactos políticos contra el aborto y la adopción de parejas homosexuales refleja otra mala señal del clima mundial y un claro ataque a la libertad. Expresión y conciencia.

El 4 de noviembre, el Partido Encuentro Solidario (PSE) declaró que los ‘anuncios electorales’, la interrupción legal del embarazo y la adopción entre personas del mismo sexo eran ilegales. De acuerdo a El Tribunal Superior se pronunció a favor de la discriminación en Facebook y radio y televisión en lugares como “No aborto”, “Por la vida y la familia”, “Castigaremos a los que los atacan”, “Somos la voz de la familia” y “Por la vida y la familia”.

Político mexicano Juan Carlos Leal, Excónyuge local en el estado de Nuevo Lyon y reconocido guardián de la vida y la familia, advirtió que “ya no está permitido afirmar que ninguna organización política está en contra del aborto. Es contra la ideología de género, el matrimonio igualitario y la misma -Adopción sexual. Resultados.

Para eso Tribunal Electoral, “Si bien es legal y deseable exponer ideas y opiniones que reflejen las ideologías fundacionales de los partidos políticos, el caso del aborto no puede contener expresiones e imágenes innecesariamente ofensivas, despectivas y / o discriminatorias para exponer su posición ideológica”. Texto completo), “Las expresiones en los anuncios no están protegidas por la libertad de expresión porque no necesitan difundir la ideología del partido. En el caso de la adopción homosexual, la Sala Superior ha establecido que la publicidad viola los límites de la libertad”.

Los anuncios, que fueron eliminados de las redes sociales del PSE luego de que la Comisión Nacional Electoral (INE) los aprobara por primera vez, revelaron la posición del partido sobre el aborto y las adopciones homosexuales. Pero, ¿qué dicen los colegios electorales y los carteles de los partidos? “En PSE defendemos el valor de la familia y nos oponemos a la adopción por personas del mismo sexo”, dice uno de los videos, “y solo hay una madre, no dos, solo un padre, no dos”. En el otro video permitido, PES enfatizó que “¿Vivimos en un mundo donde casi todo, incluida la vida, se tira a la basura? Por el bien de la vida y la familia, digamos no al aborto”.

Nosotros en Pro Vita & Famiglia no estamos en México, pero como hemos visto en los últimos años no se ha descartado que la censura de quienes defienden el castigo, país a país, vida y familia no venga de nosotros.