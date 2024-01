“México '70 y retiros, siempre estuvimos juntos. Él odiaba estar solo, el Inter nos separó”

“Perdí a un amigo”. Estas son las palabras de Roberto Boninsegna tras la muerte de Gigi Riva. En los Mundiales de Rossobello de 1966 a 1969 y México '70, los azzurri sólo se rindieron (4-1) en la final ante la Brasil de Pelé. Los dos se unieron mucho con la camiseta del Cagliari durante esos años y luego compartieron muchas batallas en el azul. Pero más allá de las victorias y derrotas, existe una amistad de décadas entre los dos grandes campeones.

Nos ha dejado un gran hombre como Roberto Boninsegna, Gigi Riva.

“Viví en una habitación con él durante tres años cuando fui cedido al Cagliari. Compartimos todo, era un buen amigo.

Nació una amistad.

“Sí, dormimos en la misma habitación durante ese período en Cerdeña. Nos hicimos muy buenos amigos”, dijo.

Vivieron hermosos momentos juntos.

“Por supuesto, vivíamos en convivencia. Y entonces yo ni siquiera tenía coche, así que hacíamos todo juntos. Desayunamos juntos, íbamos a practicar juntos. Comíamos juntos y salíamos juntos. En realidad, así de simple. Como te dije, vivíamos en convivencia.

Adiós a Cagliari en 1969, pero vosotros dos todavía estabais unidos. ¿No es así?

“Sí, dejé Cagliari ese año. Fui al Inter, pero Gigi Riva y yo nos volvimos a encontrar en la selección. Siempre ha rechazado los traspasos a la Juventus. Sin embargo, decidí irme porque siempre he sido un fan nerazzurri”.

Muere Gigi Riva, Jaffe: “Estoy perdiendo a un gran amigo”. Sacchi: “El mejor delantero italiano de la historia”

Incluso con una camiseta azul experimentabas emociones inmortales.

“Jugamos juntos en el Mundial de México 70, el partido del siglo en semifinales contra la Alemania Federal de Franz Beckenbauer.”

Un partido en el que ambos marcaron y luego la final contra Brasil.

“Sí, ese Mundial terminó con el Brasil de Pelé. Al final del primer tiempo el marcador era 1-1. Sin embargo, aquel Mundial fue una venganza, sobre todo para mí, que tuve algunos problemas con la selección”.

Juntos marcasteis muchos goles. Está considerado entre los mejores delanteros de nuestro fútbol.

“Sí, yo jugaba por la derecha y él por la izquierda. A veces tengo que decir que me burlaba de él. Como estaba libre pude haberle pedido el balón, pero no me lo pasó y Luego me dijo: “No te vi”.

Como hacen todos los atacantes.

“Exactamente. No es cierto, me miró, sí, pero tenía ese egoísmo, futbolísticamente, que caracteriza a todo delantero. Ese egoísmo, un delantero centro, no debe exagerarse para siempre”.

¿Algún otro capítulo de interés?

“Cuando un guardia de seguridad me golpeó, se acercó y preguntó quién lo había hecho. Él siempre está ahí para mí como yo lo estuve para él”.

Gigi disfrutó de muchas aventuras con una amiga como Riva.

“Nunca quiso estar solo. Era un buen amigo y yo perdí a un amigo. Era una persona muy reservada, casi tímida. Solíamos quedarnos despiertos hasta tarde por las noches jugando a las cartas durante los campos de entrenamiento de pretemporada”.

Erais un gran grupo en aquel Cagliari.

“Absolutamente. Riva estaba allí, yo estaba allí. Pero también estaban Albertossi, Nicolai y Serra. Y, como dije, nos volvimos a encontrar todos en el Mundial de México 70. Un equipo dentro de un equipo. Yo quería quedarme en La habitación con Gigi, pero al final yo era Pierino.Fui con Brady.

¿Gigi Riva y tú todavía estáis en contacto?

“Hoy en día sí, hablamos. Siempre tuve una gran relación con todos. Hace un tiempo hablé con Marco Tortelli y comentamos esta mala noticia.

