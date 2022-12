“¿Meterlo? China lo previene de la amenaza atómica. Ahora quiere dividir la OTAN y Europa “- Corriere.it

De Viviana Mazza

Fiona Hill, asesora de seguridad de tres presidentes de EEUU: «Si le hacemos el juego, ganará la ley del más fuerte. La incursión en territorio ruso es legítima y Moscú quiere una escalada.

De nuestro corresponsal NUEVA YORK – Tenga cuidado de no jugar el juego de Putin, dice Al mensajero Fiona Hill, una de las principales expertas occidentales en Rusia. Asesora de tres presidentes estadounidenses (George W. Bush, Barack Obama y Donald Trump), se reunió personalmente con el líder rusoque retraté en el libro “Mr. Putin”. Le hicimos algunas preguntas al margen de su conversación con la periodista rusa Yevgenia Albats en la Universidad de Nueva York. Según Hill, “Putin teme que estemos perdiendo el miedo a la guerra nuclear. Conoce su valor psicológico, después de haber sido un agente subalterno de la KGB durante la crisis de los Euromisiles, pero los chinos y otros han solicitado recientemente que se retracten del uso de estas amenazas. Si pudiera usar un arma nuclear táctica para que todos empujaran a Ucrania a rendirse, lo haría, pero está recibiendo muchas reacciones negativas”. La pregunta no es qué quiere Putin sino “qué estamos dispuestos a darle”, explica Hill. Y al día siguiente del intercambio de Brittney Grenier con Viktor Bout, los medios estadounidenses señalaron que Putin parecía querer adoptar las mismas tácticas en la guerra de Ucrania que había conseguido. La liberación de un traficante de armas : infligiendo tanto dolor que finalmente se acepta un trato en sus términos.

¿Qué tan preocupado está Estados Unidos de que los ataques ucranianos cada vez más profundos dentro del territorio ruso puedan causar una escalada en el sentido de una confrontación directa entre Estados Unidos y la OTAN por un lado, y Rusia por el otro? “Bajo la ley de la guerra, Ucrania tiene el derecho absoluto de hacerlo. Eliminar las instalaciones militares desde las que están siendo atacados. . Los ucranianos no mencionaron que estaban detrás de las operaciones contra estas bases. Sin embargo, son objetivos militares legítimos y, por supuesto, hemos visto casos similares en muchos otros conflictos. En Siria, Estados Unidos, cuando había una “línea roja” y durante la administración Trump, junto con Francia y Reino Unido, decidieron cancelar las bases de vuelo que eran fuente del uso de armas químicas, y otros países apoyaron a ellos. Es muy posible que Ucrania logre que la Asamblea General de la ONU acepte que lo que está haciendo es legítimo”.

¿Existe el temor de que esto lleve a una escalada? “Estamos viendo una escalada rusa en todas partes en la agresión contra Ucrania, incluso si todavía hay algún freno de su parte, no lo parece pero lo hay, y está relacionado con el tipo de armas que eligen usar, pero también con el hecho de que soy débil con algunos tipos de municiones. Pero su intención es Destruir toda la infraestructura principal para que los ucranianos no puedan sobrevivir el invierno. . Esta es la lección que Putin aprendió de las fuerzas de Napoleón y las invasiones alemanas durante la Segunda Guerra Mundial, que se encuentran sumidas en invierno tanto en Ucrania como en la propia Federación Rusa. Putin quiere congelarlos hasta la muerte. Y quiere que la gente se congele en Italia, Alemania y Gran Bretaña: esto es parte de una estrategia deliberada, que es armar todo lo que pueda, crear una sensación de escalada, usando amenazas nucleares y todo lo que queda para generar miedo, para que la gente decir: “Dejemos de disparar”.

¿Hay preocupación de que Putin pueda declarar una tregua unilateral (el Secretario de Estado Antony Blinken dice que lo reagrupará y lo colgará) y así dividir a la OTAN, especialmente a los miembros más alejados del frente?



Quiere exactamente esto: dividir la OTAN, dividir Europa, dividir la opinión pública en los Estados Unidos y en otros lugares, porque quiere un apoyo continuo para que Ucrania se convierta en objeto de conflicto. Hay encuestas como las del Consejo Europeo de Política Exterior que preguntan si la gente quiere paz o justicia para Ucrania. El llamado campo de la paz quiere un alto el fuego hasta que todo esto termine. Pero estas dos cosas no deben descartarse, se puede tener una paz justa, pero no debe ser en los términos de Putin. Esto es lo que dicen el gobierno estadounidense, el gobierno británico y muchos otros. En Italia, si hablas con diplomáticos y demás, tampoco quieren eso porque nadie quiere vivir en un mundo donde Putin da ejemplo de cómo puede aprovechar cualquier cosa para lograr sus objetivos. No se trata solo de China, sino del mundo en el que vivimos. Ganará la ley del más fuerte. Cuando se dice que los ucranianos luchan por todos nosotros, es cierto. Es importante que discutan abiertamente cómo permanecerán juntos para que esta historia pueda tener un final diferente”.