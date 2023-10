Metal Gear Solid Master Collection Volumen 1: A continuación se muestran los problemas de lanzamiento confirmados por Konami

Metal Gear Solid versiones 1, 2 y 3

También están previstas una serie de correcciones de errores para la trilogía Metal Gear Solid. En particular, Konami advierte contra esto. Engranaje metálico sólido 2 Los jugadores pueden notar una desaceleración en algunas escenas. Otro problema se refiere a algunos efectos visuales que aparecen en pantalla con un ligero retraso. En PC, también se te ofrecerá la opción de cambiar del modo de ventana al modo de pantalla completa.

Transferir a Metal Gear Sólido 3Hay errores tipográficos en las traducciones al inglés, francés, italiano, alemán y español. Los tiempos de inicio de la escena y la música de fondo en una determinada escena también son ligeramente diferentes a los del juego original. Se planea un parche para solucionar estos defectos, junto con la capacidad de cambiar entre el modo de ventana y el modo de pantalla completa en la PC.

Antes de partir, te recordamos que Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 estará disponible en PS5, PS4 y Xbox Series 24 de octubre A un precio de 59,99 euros. Si aún no lo has leído, aquí tienes nuestra reseña de la colección, donde, a pesar de lo más destacado del género de los videojuegos y el sigilo, no estábamos del todo satisfechos con el proceso que Konami ha elaborado.