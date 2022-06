Mercados que pueden beneficiarse de las criptomonedas

Fuente: Adobe / Stockbym

En los últimos diez años, Miles de fichas Cripto Y programas criptográficos AML ha ingresado al mercado con una variedad de objetivos que van desde revolucionar las transacciones o procesos antifraude hasta brindar donaciones seguras y transparentes a organizaciones benéficas. Sin embargo, cuando se creó la primera criptomoneda, Bitcoin (BTC), su objetivo general Debería permitir más La gente necesita involucrarse en el sistema financiero Sin confiar en los bancos ni en los gobiernos.

Mucha gente piensa eso CRIPTOMONEDAS Especulación absoluta, pero las innovaciones han permitido que la tecnología detrás de las criptomonedas Integrado en varios procesos, que muchos no piensan. Si bien estos nuevos eventos de servicios públicos son, sin duda, un paso positivo para la industria de las criptomonedas, es importante continuar explorando cómo las personas las usan cada vez más, sin olvidar la idea original detrás de las monedas digitales. Beneficio Desde la adopción generalizada de las criptomonedas.

Efecto en diferentes Mercados Variable, pero las criptomonedas pueden tener un impacto de gran alcance en los mercados emergentes, revolucionar el sistema financiero y permitir la participación a gran escala en los mercados financieros para aquellos actualmente excluidos.

En mercados emergentes

Las criptomonedas tienen el potencial de tener un gran impacto a largo plazo En mercados emergentes. Se estima que hay 1.700 millones de personas no es un banco En todo el mundo, la mayoría de ellos suele vivir en lo que se considera “mercados emergentes”; Las criptomonedas ofrecen una nueva forma para que las personas no bancarias participen en la economía. Si bien la banca digital se ha convertido en la norma en muchos países, puede causar dificultades para aquellos que no tienen una cuenta bancaria o que tienen una cuenta bancaria y una población no bancaria.

Estudio reciente Organizado por Wirex y Stellar Development FoundationPropiedad de las criptomonedas Actitudes de las personas que viven en cuatro países: México, Singapur, Reino Unido y Estados Unidos.

A pesar de la muy baja proporción de personas en México que poseen criptomonedas, es posible que hayan esperado que la economía digital sea una alternativa viable a la economía tradicional.

Esto puede deberse a la reciente influencia Anuncio de criptografía profesional Este panorama optimista en el vecino El Salvador también puede deberse a que sí Respeto Hay alrededor de 42 millones de personas no bancarizadas en México. La encuesta de Wirex & Stellar también encontró que el país tiene una gran cantidad de remesas, otro caso de utilidad que beneficia a las criptomonedas.

Aunque el número de usuarios de criptomonedas en México es mucho menor que en los otros tres países incluidos en la encuesta, este mercado sería la mayor oportunidad para sumar ciudadanos al sistema financiero global. La criptomoneda presenta un concepto financiero completamente nuevo para quienes viven en comunidades donde antes no tenían acceso a los bancos.

Otros mercados emergentes ya están comenzando a seguir el ejemplo de El Salvador, con la República Centroafricana anunciando su aceptación de Bitcoin como moneda de curso legal. Si bien las criptomonedas aún se encuentran en las primeras etapas de adopción, los mercados emergentes tienen el potencial de sentar un precedente a medida que avanzamos hacia una integración más amplia de las criptomonedas.

Mercados inestables

La mayoría de las economías experimentarán cierta volatilidad a lo largo de su vida, y muchas han descubierto que las criptomonedas son una forma de mitigar parte de la caída de las crecientes tasas de inflación. De acuerdo a Informe sobre el estado global de las criptomonedas de 2022 de Cryptocurrency Exchange GeminisEn mercados emergentes como Brasil, India y México, la inflación puede ser uno de los principales impulsores de la adopción de las criptomonedas.

También existe un debate sobre si las criptomonedas, y especialmente el bitcoin, pueden actuar como cobertura contra la inflación. Bitcoin tiene un límite fijo de 21 millones de monedas, lo que le permite resistir la inflación. La pregunta de Bitcoin Aumenta a medida que se acerca a su límite máximo y, como resultado, eleva el precio de bitcoin. De hecho, en octubre de 2021, se estimó 15% en bitcoins Estaban en circulación en países de América Latina, donde países como Brasil han experimentado una alta inflación, y muchos están buscando criptomonedas para mitigar pérdidas.

Los mercados emergentes no son los únicos que se enfrentan al aumento de la inflación. Mayo 2022, Banco de Inglaterra Aumentó Las tasas de interés del 1% sugieren que la inflación alcanzará el 10% a finales de año.

Como la mayoría de las criptomonedas en el mercado operan fuera del sistema financiero central, si la inflación sigue aumentando en todo el mundo, los consumidores de todos los mercados podrán diversificar sus activos y recurrir a las criptomonedas para mitigar los efectos.

mercados integrados

Aquellos en mercados establecidos también tienen todo lo que pueden obtener de las criptomonedas. A medida que la economía digital supere a la economía tradicional obsoleta, estos países integrarán las criptomonedas en sus sistemas financieros para asegurarse de competir con el resto del mundo.

Estados Unidos es un excelente ejemplo de un mercado establecido que sufre los altos costos de las transferencias de dinero. Investigar El costo promedio de una transferencia bancaria en los Estados Unidos es de $ 25-30, mientras que algunos Oferta de empresas Intercambios gratuitos de criptomonedas entre individuos.

Aunque Estados Unidos se considera “integrado”, la conciencia y el uso de las criptomonedas de la encuesta Wirex y Stellar es menor de lo esperado.

Esto puede deberse al dominio del sistema bancario en los Estados Unidos, lo que significa que los estadounidenses no conocen o buscan alternativas a los servicios bancarios y de remesas. Esto muestra que a pesar de que muchos mercados establecidos tienen sistemas financieros sólidos, todavía hay un lugar para que las criptomonedas beneficien al ciudadano promedio al crear conciencia.

Aunque algunos no ven a Singapur como un mercado establecido, el país tiene un marco regulatorio muy avanzado en lo que respecta a las criptomonedas y las criptomonedas. El 86% de los singapurenses está de acuerdo en que las criptomonedas son una alternativa a los servicios tradicionales de transferencia de dinero.

Singapur está a la vanguardia cuando se trata de integrar las criptomonedas en la vida cotidiana y es un gran ejemplo de cómo se ve el futuro de las criptomonedas.

Las economías establecidas deben decidir si continúan acelerando con el avance de la economía digital o si detienen el movimiento de los innovadores Fintech en otros lugares.

¿Dónde tienen más impacto las criptomonedas?

Las criptomonedas tienen el potencial de marcar la diferencia para cualquiera que busque formas rápidas y económicas de convertir dinero y para aquellos que buscan inversiones alternativas contra la inflación creciente. sobre esto, Todos los mercados pueden beneficiarse de una amplia gama Adopción CRIPTOMONEDAS, Incluso en países con sistemas financieros ya fuertes y un alto nivel de participación financiera.

Sin embargo, no se puede negar que los mercados emergentes ofrecen una valiosa oportunidad para tener un impacto medible en las criptomonedas.

Aunque el mercado de las criptomonedas es relativamente joven, hemos visto a países como El Salvador y, más recientemente, la República Centroafricana adoptar bitcoin como moneda de curso legal, lo que marcaría una gran diferencia sin sus economías y bancos.

Brindar a miles de millones de personas más la capacidad de gastar, comerciar, ahorrar e invertir cambiaría por completo la forma en que funciona el sistema financiero actual, y parece probable que las criptomonedas puedan ser una herramienta para esto.

Powell Madve es el CEO y cofundador de una plataforma de pago basada en blockchain alambres.

