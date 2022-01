Mercados bursátiles hoy, 27 de enero de 2022. El PIB de EE. UU. supera las expectativas: +6,9% en el cuarto trimestre, crecimiento récord desde 1984 en 2021. Las bolsas de valores de la UE se aceleran

Milán – Las bolsas europeas se aceleraron tras los alentadores datos de la economía estadounidense, con un crecimiento del PIB del 6,9 % en el cuarto trimestre, superando las expectativas, elevando la cifra total para 2021 al 5,7 %, un máximo histórico desde 1984. Impulso alcista tras un Período de inicio Lento a raíz de las decisiones de la Fed… el banco central de EE. UU. De hecho confirmó la inminente suba de la tasa de interés La compra del programa extraordinario para reactivar la economía se ha detenido y los mercados han leído las palabras del gobernador Powell como una postura de “línea dura”. Las listas de precios terminan bien Milán crece un 0,99%, Londres Sal 1,16% París avance 0.6%, Fráncfort A Wall Street también le va bien con un 0,4 %, con el Dow Jones subiendo un 1,46 % y el Nasdaq un 0,79 %.

Powell reforzó la determinación de la Fed de combatir la inflación, ahora por encima del 2% durante mucho tiempo, y enfatizó que la recuperación económica continua lo permite, dado que -una nueva señal en el argumento de la Fed- también es un mundo que ha hecho que la recuperación funcione. Así, el banco central de EE. UU. está listo para subir las tasas de interés en marzo e inmediatamente después, al finalizar sus compras de bonos a principios de mes, comenzará el proceso de reducción del balance. luca tobaji, estratega de inversiones de Invesco, señaló que “la principal ventaja de las comunicaciones de Powell fue la claridad: se abrió el camino hacia el primer repunte de marzo, como se esperaba ampliamente, y quedó claro para un mundo en el que la gestión de las tasas de interés es principalmente una herramienta de política monetaria”. .” Pero el “mensaje más importante” vino sobre las políticas no convencionales: “La Fed ha dejado en claro que la reducción del balance no se producirá mediante la venta directa de valores en la cartera, sino mediante la no reinversión de valores que vencerán”. Así que el proceso será gradual.

Los rendimientos de los bonos del gobierno de EE. UU. a 2 años han saltado a sus niveles más altos desde el comienzo de la pandemia durante su charla, y la curva de rendimiento de EE. UU. se ha aplanado (es decir, la brecha entre los rendimientos a corto y largo plazo se ha reducido): una señal de que el crecimiento está siendo socavado por la postura de la Fed mientras los analistas notan un Bloomberg, el mensaje que recibieron los comerciantes de la conferencia de ayer es que el banco central está dejando esencialmente a los mercados a su suerte, que no ve la necesidad de moderar sus mensajes y acciones para evitar ciertas reacciones en las salas de negociación.

Por la mañana, las bolsas asiáticas cotizaban a la baja tras un cierre negativo en EE.UU.: el Hang Seng cayó un 1,99% hasta los 23.807 puntos, retrocediendo algo desde los mínimos de hoy. En China, el Índice Compuesto de Shanghai cayó un 1,78% a 3.394,25 puntos, mientras que el Índice Compuesto de Shenzhen, el segundo mayor del país, perdió un 2,87% a 2.262,41 puntos. Peor aún en Seúl con Kospi en -3,50%, mientras que en Mumbai, Bse Sensex está ahora en -1,51%. Nikkei A tokio Su acción cerró con una caída del 3,11% a 26.170,30 puntos.

Gran interés por el mundo de la banca. Anoche parecía tan El Banco Central Europeo advirtió a las entidades de crédito europeas Con una gran exposición en Rusia, en preparación para imponer sanciones internacionales a Moscú en caso de invasión de Ucrania. Advertencia del Banco Central Europeo, escribe tiempos financierosEl cual supervisa 115 de los bancos más grandes de la eurozona, llega el día después de que Estados Unidos advirtiera sobre “graves consecuencias” si Rusia invade Ucrania. Las sanciones aumentarán los riesgos para los bancos internacionales con amplia exposición a Rusia, como el estadounidense Citi, el francés Societe Generale, el austriaco Raiffeisen y el italiano Unicredit. Los funcionarios del Banco Central Europeo pidieron detalles sobre cómo los bancos manejarían diferentes escenarios y cómo evitar que los bancos rusos accedan al sistema de pagos internacional Swift.

Entre las materias primas petróleo Continúa progresando todo el día. Los futuros del crudo West Texas Intermediate subieron un 0,42% a $87,72 y los futuros del Brent subieron un 0,30% a $90,23.

El dólar se fortalece en los mercados de divisas luego de que anoche llegaran indicios de la próxima subida de tipos de interés por parte de la Reserva Federal, ya que el euro finalizó la jornada débil, en la zona de los 1,1145 dólares en sus niveles más bajos desde principios de junio de 2020. La primera parte tensó la flexibilización matutina de los bonos del Estado del viejo continente y en particular de los bonos italianos: el diferencial del BTP-Bund, tras alcanzar el máximo de la jornada en 142, y ajustando récords desde el de septiembre marcado ayer, se detuvo en 134 puntos básicos. El rendimiento de la producción del Tesoro cayó hasta el 1,28%.