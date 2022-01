Mercado Ininterrumpido – 22 de Enero Atención, Negociaciones y Antecedentes

Milán está en la esquina de la renovación de Theo Hernández. Luego le tocará a Leo y Pennasser. La Juventus quiere mover a Vlahovic antes de enero: 7 millones la temporada en el plato. Oficial – Emboli, nuevo refuerzo en el centro del campo. Benazir viene de la Fiorentina. Verona, estrella de la Roma para el ataque: Oferta a Poto/Klimt por Solbagan. Oficial – Asmaun no tiene Serie A: el Bayer iraní ha fichado por el Leverkusen. Lazio, la distancia para actualizar a Luis Felipe se acorta: un entendimiento más cercano



La Gazzetta lleva las actualizaciones del contrato de casa de Dello Sport Milan, explicando que Theo Hernández es lo más parecido a humo blanco. Se espera que el francés, querido por muchos de los mejores clubes europeos, firme un nuevo contrato con el Rosoneri en los próximos días, con la idea de anunciarlo todo para fines de enero, excepto las sorpresas. Hay otros dos nombres clave en la plantilla de Bioli: Rafa Leo e Ismail Benazir. Por otro lado, no hay novedades en el frontal de Frank Cessie: el jugador no ha dado señales al Milan, pero tampoco a otros equipos respecto al contrato de fichaje libre para junio.

La Casseta Dello Sport vuelve a hablar del deseo de la Juventus de contar con Dusan Vilahovic desde el inicio. Como confirmó Baron ayer, todavía no hay una conexión oficial entre Pianconeri y Fiorentina. Pero la conversación, especialmente con la comitiva, ha comenzado y la Juventus quiere cerrar el trato antes de la esperada subasta de verano.

Vlahovich dejó claro que no confiaría en la propuesta de la Fiorentina por la tarjeta de Kluzewski de más de 35 millones y no quiso cambiar el viento en enero devolviendo la propuesta al remitente del Arsenal (55 millones y la tarjeta de Torrera). Continas tiene la sensación de que si llega a un acuerdo con Rocco Commisso, puede convencer al serbio para que se vaya la semana que viene. Para convencerle estaría dispuesto un sueldo neto y plus de 7 millones de euros, prácticamente lo mismo que Palo Dipala.

Puede leer en el sitio web oficial de la Serie A League: Marco Benazi de Fiorentina en Emboli: El depósito del contrato del mediocampista confirma oficialmente la actividad de la que los clubes han estado hablando durante semanas. Consigue una cesión con el jugador disponible para Andreasoli en las próximas horas.

Verona quiere reforzar su ataque y el extremo atacante de Poto/Klimt, Ola Solbakin, que marcó tres goles ante la Roma en la liga de conferencia, encabeza la lista de deseos. Según Il Corriere Tello Sport, la demanda es de 5 millones, pero los jugadores venecianos están en la mira de la deuda, los noruegos están siendo compensados ​​y el contrato del jugador expira de inmediato.

Sardar Asmoun ha fichado al Bayern Leverkusen con el Milan y la Juventus tras ser comparado con la Roma. El jugador regresará a Alemania el próximo verano después de que expire su contrato con el Zenit. El delantero iraní firmó hasta junio de 2027.

Según informa Il Tempo, la distancia para renovar a Luis Felipe en la Lazio se ha reducido, con el lateral pidiendo a gritos la prórroga de la guardia ayer. La demanda del jugador ronda los 2,5 millones y el club de Lodito puede llegar hasta los 2,2 millones por temporada.

Oficial – Licandro López vuela a México. Defensa del Club Tijuana. Oficial – Mónaco, Wilson Isidore Saludos: Locomotora Striker vuela a Moscú. Oficial – Atlético, Adiós Saponjik. El delantero esloveno avanza hacia Bratislava. Oficial – Licandro López vuela a México. Defensor del Club Tijuana

Licandro López se va de Boca Juniors y se prepara para emprender una nueva aventura en México. El defensa argentino, fallecido brevemente en Italia (1 saldo con Inter y Genoa), tiene contrato con el club Tijuana hasta el 30 de junio de 2023.

De Francia a Rusia, este es el camino que completó Wilson Isidore. El delantero nacido en 2000 dejó Mónaco por una locomotora que volaba a Moscú, firmando un contrato de cuatro años y medio, que vence en junio de 2026. Todo oficial, anunció el Club de Moscú en un comunicado de prensa.

Evan Saponjic se fue de España. El delantero serbio, nacido en 1997, no logró consolidarse con la camiseta del Atlético de Madrid, que lo vendió al Sloven Bratislava. Firmó contrato hasta junio de 2025 con opción a una temporada más.

