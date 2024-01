Mega pelea en 747 a México: aterrizaje de emergencia según un lector de TFC

Siempre pueden ocurrir molestias en vuelo: emergencias médicas, problemas técnicos e inconvenientes para los pasajeros. A veces es un problema físico el que provoca una alarma química, otras veces son discusiones familiares, pero más a menudo son problemas de comportamiento más graves, como lo que le pasó a un lector de TFC.

Nuestro Stan, un viajero frecuente de la aerolínea alemana, despegó hoy de Frankfurt en un Boeing 747 Queen of the Skies con destino a Ciudad de México.

Vuelo LH748Mientras escribía este artículo, Estacionado en la pista del Aeropuerto Internacional de Toronto Aterrizó tras una violenta pelea que se desató entre algunos pasajeros de clase económica. Algo pasó mientras estábamos en Islandia y Groenlandia cuando el Comandante hizo el primer anuncio.

“Atención, tenemos un pasajero ebrio, posiblemente ebrio, solicitamos a todos los pasajeros que no interfieran”

He de reconocer que he tenido varias urgencias a bordo, pero nunca nada grave ni solucionado con la intervención de un médico de a bordo. No se compara ni remotamente con lo que Stan me está diciendo ahora a través de las noticias.

“Después del primer anuncio el capitán hizo dos anuncios más a los pasajeros. Primero anunció una emergencia en el avión y segundo preguntó si había un médico a bordo.

Nuestro Stan, cómodamente sentado en el piso superior del 747, no podía oír ni ver nada de lo que sucedía en el piso inferior del jumbo de Lufthansa.

“En cierto momento estábamos sentados afuera de la puerta de la cabina y debo decir que recordamos algunas de las escenas vistas en las películas o videos del 11 de septiembre”.

Afortunadamente la emergencia pasó, pero los pilotos decidieron desviar el avión hacia el primer aeropuerto capaz de acoger con seguridad al gigante del cielo.

“Nos dimos cuenta de que el vuelo estaba tardando más cuando el destino en los mapas IFE cambió de MEX a YYZ y al código del aeropuerto de Toronto. – continúa TFC Reader – El comandante también desactivó el Wi-Fi a bordo, lo que dificulta entender qué estaba sucediendo a bordo.

Como se puede observar en las notificaciones en el teléfono móvil de nuestro lector, La aplicación al aire es la aplicación número uno que recomendamos a todos en TFC Los pasajeros del vuelo estuvieron expuestos a todas las actualizaciones en tiempo real, excepto que llegaron a Stan solo después de aterrizar en Canadá.

Tan pronto como llegamos al área de estacionamiento del comienzo del sendero, la policía estaba allí y detuvo al frágil pasajero. “Se produjo una pelea en clase económica cuando un pasajero polaco que volaba con un grupo de 20 acompañantes comenzó a discutir con sus vecinos y la discusión se intensificó a pesar de la intervención inmediata de los asistentes de vuelo”.

Por lo que Stan había aprendido, el pasajero, en una aparente inversión, primero atacó a un asistente, luego a otros pasajeros, y luego quedó inmovilizado y era inofensivo.

Próximamente nueva salida a la Ciudad de México.

La tripulación aseguró a los pasajeros que una vez finalizados los procedimientos de seguridad y finalizado el repostaje de combustible, el vuelo reanudaría su vuelo hasta su destino final. Afortunadamente Stan confirma que según la tripulación del LH ​​no hubo heridos en el vuelo.