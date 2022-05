“Me impresionó por una razón”. Luego, duras críticas a otro jugador de la Juventus

En declaraciones a Sky Sports, el exentrenador de la Juventus, Fabio Capello, habló sobre algunos de los jóvenes bianconeri, elogiando sus cualidades y no ahorrando críticas en lugar de otro centrocampista en el primer equipo. A continuación se muestra un extracto de sus palabras.

Acerca de la Meridad

“Me gustaba mucho Meretti: les decía a los demás que fueran allí, estiraran, movieran. Esto es un síntoma de carácter y sobre todo de calidad. Un jugador muy interesante. Tampoco me importó Luca Pellegrini, todavía es un chico joven”. Para Merretti, el hecho de jugar en la tercera sub-23 definitivamente impactó, estamos hablando de un torneo competitivo, partidos de verdad”.

en el frijol

La Juventus también tiene otro jugador fuerte en el centro del campo, hablo de Fagioli. Lo mandaron cedido al Cremonese donde jugó un excelente torneo, y además debutó con el primer equipo. Quizá lo vuelvan a traer al equipo, porque un jugador en esta posición está mandando.

criticar al corredor

Juventus no tuvo un gran partido contra Venecia. Fue tan lento que anotó desde dos ángulos. ¿Qué reproductor necesitas? Un gran centrocampista que lleva al equipo en la mano, tiene carácter pero también calidad: un jugador que también sabe tirar 50 metros y cambiar de campo, no como un jugador que ahora mide 10 metros a diestro y siniestro. ¿A quién me estoy refiriendo? Olvidémonos… un jugador extranjero”.