Me dijeron que no tome selfie, pontani, camber nuevo volumen

Le dije que no se tomara selfie. Más que una sugerencia en beneficio propio, es real Viaje Esto es tan realista como los complicados accidentes de Guidello. Volumen color ilustrado, creado Guillo Pontani (¿El nombre de pila le recuerda a alguien?), “El actor está en el grupo de amigos de la suerte”, sus declaraciones autobiográficas y areta cambero (“Él crea su propio espacio en el teatro con espectáculos y espectáculos de arte audiovisual, colecciones y gráficos”), brindando una serie de historias regulares, aventureras, imposibles y más allá de la realidad.

Publicado por Castellwecci Publishing, Le dije que no se tomara selfie – Sí, ese es el título – Muestra a un protagonista golpeando una vidriera por el amor de Candice Bergen. Sangrando, cree que lo están rescatando -debería serlo- pero la policía, a pesar de verlo, lo deja indefenso sobre el asfalto. Así, enfadado, el joven pateó el balón caído. Pero él no es ni Messi ni Ronaldo. Después de todo, está muy distraído y no se da cuenta de que la esfera está hecha de canicas. También -entre un turno y otro- Guidello se para en México, donde se encuentra con chamanes, tiburones (“hay perros, hay peces: hay tiburones”) y viejas brujas, terremotos (y el fondo “México y las nubes” aquí sólo puede ser cantada por Jannasi). .

Hasta que por fin aparece: una cabeza, una mano y un pie pañal emergen del agua. En todo esto, entre “bang” o “rollover” (como dicen en Roma) y otro, Guidello (con un suspiro) persigue el selfie perfecto. Sorpresa: ¿Qué pasa si todos cambian su forma mental? Comencemos con esta pregunta para describir un volumen inusual, hermoso y divertido (64 páginas, 25 euros).

Gracias a los textos y tablas – de ahí Palermo Cambero y Capitoline Pontani – muestra toda la diversión (pero hay trabajo) de los autores en la creación del libro. Un pequeño ‘Pee-Wee Herman’, buen luchador, y un pequeño ‘Russell, un niño explorador de la película de animación Up (en lo que a curiosidades se refiere). Se dice que cualquier persona involucrada en un accidente tiene un alto riesgo de lesiones. Para obtener información, llame a Guidarello.

