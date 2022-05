Mayor capacidad para recordar sueños asociados con una mayor creatividad y conectividad cerebral funcional

Las personas que recuerdan sus sueños con frecuencia tienden a ser más creativas y muestran una mayor conectividad funcional en una red cerebral clave, según una nueva investigación publicada en la revista. La naturaleza y la ciencia del sueño.. Los hallazgos proporcionan nuevos conocimientos sobre los correlatos neurofisiológicos de los sueños.

“Creo que soñar es la última frontera de la percepción humana – desconocido El autor del estudio dijo Rafael Vallat, es investigador postdoctoral en el Centro para la Ciencia del Sueño Humano de la Universidad de California, Berkeley. “Aunque todos pasamos una gran parte de nuestras vidas soñando, todavía hay muchas preguntas fundamentales de investigación relacionadas con los sueños que siguen sin respuesta, ¡lo que los convierte en un gran tema para estudiar!

“En estos estudios anteriores, abordamos una de estas preguntas fundamentales de investigación: ¿Por qué algunas personas recuerdan sus sueños todos los días mientras que otras parecen no recordar nunca un sueño?”.

En su nuevo estudio, Vallat y sus colegas utilizaron técnicas de imágenes cerebrales para examinar si existen diferencias neurofisiológicas entre las personas que más recuerdan sus sueños y las que no.

El estudio incluyó a 55 participantes sanos (de 19 a 29 años) con características de sueño normales y un índice de masa corporal. Veintiocho participantes tuvieron sueños elevados (pudieron recordar alrededor de 6 sueños por semana en promedio), mientras que 27 participantes tuvieron sueños bajos (recordaron menos de un sueño por semana en promedio). Los dos grupos no diferían significativamente en edad, duración habitual del sueño o educación.

Los participantes llegaron al laboratorio del sueño en el Hospital Le Vinatier la noche anterior a la sesión de escaneo y completaron evaluaciones autoinformadas de personalidad, ansiedad y calidad del sueño. También completaron la escala de memoria de Wechsler (utilizada para medir el rendimiento de la memoria inmediata y tardía), la tarea de usos de Guildford (utilizada para medir la capacidad creativa) y la tarea de rango numérico (utilizada para medir la capacidad de almacenamiento de números de la memoria de trabajo). Después de pasar la noche en el laboratorio, los participantes se sometieron a tres resonancias magnéticas funcionales para medir su actividad cerebral en estado de reposo.

Los investigadores encontraron que las personas que recuerdan sueños intensos y las que recuerdan sueños débiles tienen personalidades, niveles de ansiedad, calidad del sueño y capacidades de memoria similares. Sin embargo, los que recuerdan mucho los sueños obtuvieron puntuaciones significativamente más altas en la tarea de usos de Guildford que los que recuerdan poco los sueños, lo que indica que tenían mayores habilidades creativas.

Vallat y sus colegas también observaron una mayor conectividad funcional dentro de la red de modo predeterminado en los que recuerdan mucho los sueños en comparación con los que recuerdan poco los sueños. La red cerebral “se sabe que está activa durante los sueños diurnos y la mente errante (p. ej., perderse en sus pensamientos), y también se ha sugerido que mejora la creatividad y los sueños”, explicó Vallat. El aumento de la conectividad se encontró específicamente entre la corteza prefrontal medial y la unión temporoparietal, en línea con los informes clínicos que mostraron lesiones en estas regiones del cerebro que resultaron en la interrupción del recuerdo de los sueños.

“En términos más simples, los que recuerdan mucho los sueños tienen habilidades creativas superiores, así como una organización funcional diferente del cerebro, como se demostró en este estudio y en estudios previos de nuestro laboratorio”, dijo Vallat a PsyPost. “Sigue siendo una pregunta abierta si existe una relación causal entre el recuerdo de los sueños, el pensamiento creativo y el ‘cableado’ del cerebro y, de ser así, cuál es la dirección de esa relación (el problema del huevo o la gallina). ¿El aumento de los sueños mejora el pensamiento creativo? y en última instancia conducen a cambios en la función cerebral?¿O la alta conectividad funcional innata de la red de modo predeterminado en estos individuos mejora el recuerdo de sus sueños y habilidades creativas?

La metodología empírica puede ayudar a descifrar las relaciones causales. “El siguiente paso de este estudio podría ser tomar un grupo de personas que no sueñan y aumentar sus habilidades para recordar sus sueños con el tiempo utilizando algunos métodos validados (el más famoso es escribir sus sueños todas las mañanas tan pronto como se despierten), Vallat explicó que el esfuerzo consciente por recordar sus sueños eventualmente conduce a una mejor recuperación de los sueños), y a la evaluación de la creatividad y la función cerebral antes y después de la manipulación.

Pero el estudio, como toda investigación, tiene algunas limitaciones. “Al igual que la mayoría de los estudios de resonancia magnética funcional (fMRI), utilizamos un tamaño de muestra relativamente pequeño, lo que limita la generalización de nuestros resultados (es decir, ¿son estos resultados apropiados para una población más grande y más diversa?)”, dijo Vallat.

El estudio también examinó solo un tipo de creatividad. En la Tarea de usos de Guildford, los participantes tienen dos minutos para enumerar tantos usos alternativos del artículo diario como sea posible. El número total de respuestas y el número de usos raros se utilizan para medir un tipo de habilidad creativa conocida como pensamiento divergente. “La creatividad es un término general que incluye varios conceptos (p. ej., pensamiento convergente versus divergente, resolución de problemas, extracción de significado, etc.). En este estudio, medimos un subdominio de la creatividad”.

“Comprender las diferencias en el recuerdo de los sueños entre individuos es solo un ángulo a través del cual estamos tratando de descifrar este maravilloso y misterioso fenómeno de los sueños”, dijo Vallat. “El estudio de los sueños es una pesadilla (¡perdón por el juego de palabras!) porque no es directamente observable: no sabemos exactamente cuándo ocurre un sueño durante el sueño y, por lo tanto, debemos confiar en despertar al durmiente para preguntar si estaba o no. soñando antes de despertar Hasta entonces, esto Incompleto porque si no informaron ningún sueño, no podemos saber con certeza si estaban soñando o si de hecho estaban soñando, pero olvidamos su(s) sueño(s) inmediatamente.”

el estudio, “La mayor frecuencia de recuerdo de los sueños se combina con una mayor creatividad y conectividad de red por defecto.‘, escrito por Rafael Valat, Basak Turkir, Alan Nicholas y Beren Ruby.