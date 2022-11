Mauro Forghieri Matt, ingeniero de Ferrari que ganó siete títulos de constructores en F1- Corriere.it

De danielle desaparece

Fue elegido por Enzo Ferrari como jefe del departamento de carreras de Maranello cuando tenía solo 27 años. Con Rossa también ganó 54 GP y 4 títulos mundiales de pilotos.

Drake lo apuntó de inmediato, desde 1957 -todavía era estudiante- comenzó a ir a la fábrica: yo era una especie de aprendiz -cuenta- aunque no los llamaran al respecto, todas las semanas mientras estuve en la fábrica. una biblioteca, me asignaron una mesa con cuentas y dibujos, vino Ferrari y me preguntó por el negocio. Estaba tratando de averiguar de qué tipo era yo.